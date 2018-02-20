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Кропоткинский переулок очистили от сугробов за ночь после "недипломатичного" прямого вопроса посла Австралии
20 февраля 2018 г. | Время публикации 09:29 | Последние изменения 10:09
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Peter Tesch / Twitter
Посол Австралии в Москве Питер Теш попросил столичного мэра Сергея Собянина убрать снег в Кропоткинском переулке. По этому адресу в доме 13 строение 1, известном москвичам как особняк Александры Дерожинской, расположена резиденция посла.

В своем Twitter дипломат заявил, что в переулке снег лежит уже 17 дней и попросил Собянина ответить на вопрос, сколько еще ждать жителям.



Пользователи Twitter посоветовали послу написать на сугробах слово "Навальный", и тогда снег могут сразу вывезти. Правда эффект может быть и обратным - коммунальщики иногда заваливают надписи сугробами, привезенными из соседних переулков.

Мэр Москвы на "недипломатичный" прямой вопрос посла не ответил, зато пресс-служба ЦАО поблагодарила Теша за "сигнал". "Уважаемый Питер Теш, спасибо за сигнал. Коммунальщики работают, но из-за аномальных объемов очистить снег одномоментно невозможно. Убираем поэтапно: дороги, потом дворы, крыши. После каждого этапа дорога снова в снегу. В ближайшее время переулок будет еще раз очищен!", - пообещали в пресс-службе.

И не обманули. Уже к утру вторника переулок был очищен и сиял лужицами. Около 9 утра посол в своем Twitter выразил "слова благодарности дворникам, которые всю ночь трудились".



Комментируя ситуацию с уборкой снега, политик Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook написал, что только так, через дипломатический скандал, мэра Москвы можно заставить убирать снег на улицах столицы.

"Территории как минимум еще у пары посольств вчера в центре отскребли до блеска. Но что же делать обычным москвичам?" - задается вопросом политик.

"Предлагаю флешмоб: всем писать Собянину в соцсети, присылать ему фото не убранных от снега мест. А чтобы не потерялись - использовать хештег #сергейсеменовичубирайтесь", - предложил Гудков, разместив первое фотодоказательство с пересечения Сущевского вала и улицы Двинцев, в районе Третьего транспортного кольца.

"Не стоит говорить "А вот есть же портал "Наш город": я вчера почитал комментарии о нем. Жалобы игнорируются, отклоняются, или же улицы убираются специально для фотографии, ни на метр вправо и влево. Да и вообще: почему жители должны просить об уборке города – не просим же мы завезти еду в магазины. Власть не справляется со своей прямой обязанностью – ткнем ее носом в лужу, в которую она села", - пишет политик.



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