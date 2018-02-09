В Печатниках уволили дворника, угрожавшего убить активиста за съемку неубранного снега

20 февраля 2018 г. Кропоткинский переулок очистили от сугробов за ночь после "недипломатичного" прямого вопроса посла Австралии

После 17 дней ожидания посол Питер Теш через Twitter спросил мэра Москвы, сколько еще ждать уборки сугробов в переулке, где находится его резиденция. Мэр не ответил, но пресс-служба ЦАО поблагодарила за сигнал, и авральные работы завершились по адресу за одну ночь.