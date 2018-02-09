В Печатниках уволили дворника, угрожавшего убить активиста за съемку неубранного снега

Рабочего ГБУ "Жилищник" уволили после того, как он на камеру угрожал расправой активисту района Печатники, снимавшему горы неубранного снега. Еще один рабочий получил выговор, а заместитель руководителя "Жилищника" по благоустройству Максим Пульников уволился по собственному желанию. Об этом The Village сообщил активист Рустам Билялов.
11 февраля он снимал репортаж о ситуации с уборкой снега в районе. В частности, Билялов обратил внимание, что дворники заваливают тротуары снегом, из-за чего пешеходы вынуждены перелезать через сугробы. "Я решил зафиксировать этот факт, чтобы позже отправить обращение с фотографией на портал "Наш город". <...> Реакция рабочих на то, что я сфотографировал их творчество, оказалась крайне неадекватной", - писал Билялов в своем блоге.
Дворники потребовали прекратить съемку, так как их за это оштрафуют. Один из них сказал активисту: "Я тебя убью сейчас", а другой рабочий размахивал руками, кричал и попытался выбить у Билялова из рук телефон. После звонка в полицию дворники сбежали. Билялов связался с заместителем руководителя "Жилищника" по благоустройству Максимом Пульниковым и показал ему видео. Тот извинился перед активистом и предложил написать руководству.
После служебного расследования дворника, угрожавшего Билялову, уволили. Второму работнику сделали строгое взыскание. Пульников уволился по собственному желанию, хотя руководитель "Жилищника" объяснил его отставку инцидентом и другими нареканиями. Однако позже опроверг собственные слова. По словам Билялова, после публикации ролика полицейские из местного УВД просили его написать заявление об угрозе убийством. При этом в день инцидента стражи порядка не проявили особого интереса к конфликту.
Через день после стычки активиста с дворниками рабочие "Гормоста" привели улицу в порядок. При этом грязный снег с проезжей части сваливали на газоны и недавно высаженные кусты, ломая их, рассказал Билялов. Спустя два дня после инцидента снег убрали и около дома Билялова. Однако в некоторых дворах района сугробы так и не расчистили.
Ранее Билялов отмечал, что "Жилищнику" Печатников выделено из бюджета на вывоз снега более 15 миллионов рублей, а ГБУ "Автомобильные дороги" - около 30 миллионов рублей. К тому же, в районе находится снегоплавильный пункт, однако на скорость уборки заваленных улиц это не влияет.
Напомним, в начале февраля заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил о нападениях на дворников из-за ночной уборки снега. По словам чиновника, недовольные поздними работами граждане закидывают снегоуборщиков яйцами и расстреливают из травматического оружия. "У нас таких примеров достаточно много", - утверждал Бирюков.
В полиции же его слова не подтвердили. Не сообщалось о таких случаях и в прессе. Это Бирюкова не убедило. "Полиция еще будет заниматься подобными фактами. Все, что мы сказали, подтверждено", - прокомментировал заммэра в более позднем интервью.
Власти также долго отказывались признавать плохую работу коммунальщиков после сильных февральских снегопадов. Только в минувшие выходные Бирюков все-таки согласился, что в некоторых округах есть "проблемные места".
Дошло даже до "дипломатического скандала": посол Австралии в Москве Питер Теш выложил в своем Twitter фотографию заваленного снегом Кропоткинского переулка, где находится резиденция посла. Дипломат написал, что снег лежит там уже 17 дней, и попросил мэра Сергея Собянина ответить на вопрос, сколько еще ждать жителям.
Градоначальник на вопрос не ответил, а пресс-служба Центрального округа поблагодарила Теша за "сигнал" и объяснила, что "из-за аномальных объемов очистить снег одномоментно невозможно". Послу пообещали очистить переулок в ближайшее время, и уже в ночь на вторник обещание было выполнено.
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