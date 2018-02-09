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В Печатниках уволили дворника, угрожавшего убить активиста за съемку неубранного снега
20 февраля 2018 г. | Время публикации 13:47 | Последние изменения 14:20
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Видеоблог о районе Печатники / YouTube
Рабочего ГБУ "Жилищник" уволили после того, как он на камеру угрожал расправой активисту района Печатники, снимавшему горы неубранного снега. Еще один рабочий получил выговор, а заместитель руководителя "Жилищника" по благоустройству Максим Пульников уволился по собственному желанию. Об этом The Village сообщил активист Рустам Билялов.

11 февраля он снимал репортаж о ситуации с уборкой снега в районе. В частности, Билялов обратил внимание, что дворники заваливают тротуары снегом, из-за чего пешеходы вынуждены перелезать через сугробы. "Я решил зафиксировать этот факт, чтобы позже отправить обращение с фотографией на портал "Наш город". <...> Реакция рабочих на то, что я сфотографировал их творчество, оказалась крайне неадекватной", - писал Билялов в своем блоге.



Дворники потребовали прекратить съемку, так как их за это оштрафуют. Один из них сказал активисту: "Я тебя убью сейчас", а другой рабочий размахивал руками, кричал и попытался выбить у Билялова из рук телефон. После звонка в полицию дворники сбежали. Билялов связался с заместителем руководителя "Жилищника" по благоустройству Максимом Пульниковым и показал ему видео. Тот извинился перед активистом и предложил написать руководству.

После служебного расследования дворника, угрожавшего Билялову, уволили. Второму работнику сделали строгое взыскание. Пульников уволился по собственному желанию, хотя руководитель "Жилищника" объяснил его отставку инцидентом и другими нареканиями. Однако позже опроверг собственные слова. По словам Билялова, после публикации ролика полицейские из местного УВД просили его написать заявление об угрозе убийством. При этом в день инцидента стражи порядка не проявили особого интереса к конфликту.

Через день после стычки активиста с дворниками рабочие "Гормоста" привели улицу в порядок. При этом грязный снег с проезжей части сваливали на газоны и недавно высаженные кусты, ломая их, рассказал Билялов. Спустя два дня после инцидента снег убрали и около дома Билялова. Однако в некоторых дворах района сугробы так и не расчистили.

Ранее Билялов отмечал, что "Жилищнику" Печатников выделено из бюджета на вывоз снега более 15 миллионов рублей, а ГБУ "Автомобильные дороги" - около 30 миллионов рублей. К тому же, в районе находится снегоплавильный пункт, однако на скорость уборки заваленных улиц это не влияет.

Напомним, в начале февраля заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил о нападениях на дворников из-за ночной уборки снега. По словам чиновника, недовольные поздними работами граждане закидывают снегоуборщиков яйцами и расстреливают из травматического оружия. "У нас таких примеров достаточно много", - утверждал Бирюков.

В полиции же его слова не подтвердили. Не сообщалось о таких случаях и в прессе. Это Бирюкова не убедило. "Полиция еще будет заниматься подобными фактами. Все, что мы сказали, подтверждено", - прокомментировал заммэра в более позднем интервью.

Власти также долго отказывались признавать плохую работу коммунальщиков после сильных февральских снегопадов. Только в минувшие выходные Бирюков все-таки согласился, что в некоторых округах есть "проблемные места".

Дошло даже до "дипломатического скандала": посол Австралии в Москве Питер Теш выложил в своем Twitter фотографию заваленного снегом Кропоткинского переулка, где находится резиденция посла. Дипломат написал, что снег лежит там уже 17 дней, и попросил мэра Сергея Собянина ответить на вопрос, сколько еще ждать жителям.

Градоначальник на вопрос не ответил, а пресс-служба Центрального округа поблагодарила Теша за "сигнал" и объяснила, что "из-за аномальных объемов очистить снег одномоментно невозможно". Послу пообещали очистить переулок в ближайшее время, и уже в ночь на вторник обещание было выполнено.
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