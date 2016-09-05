Здание Третьяковки на Крымском валу превратится в многофункциональный художественный центр после реставрации Рубрики: Культура

Moscow-Live.ru



По словам Трегуловой, капитальный ремонт в здании 1960-х годов должен был пройти еще в середине 1980-х, однако этого так и не было сделано. Теперь же речь идет о полноценной реконструкции здания, после чего оно превратится в современный музейно-выставочный центр, приспособленный в том числе для проведения образовательных программ, музыкальных вечеров, кинопоказов. "Нужно создать многофункциональный художественный центр, где будет место почти всем возможным видам искусства — не только изобразительному", - подчеркнула Трегулова.



В рамках реконструкции в здании появится необходимая инфраструктура, отсутствие которой мешает и сотрудникам, и посетителям: заменой нынешнему единственному на все здание лифту на пять человек станут эскалаторы, предусмотренные первоначальным проектом конца 1950-х. Основой проекта реконструкции станут именно идеи изначального проекта здания, не реализованные в советское время.



"Планируется сделать эскалатор, а на четвертом этаже мы предлагаем сделать ресторан, окна которого будут обращены к входу в Парк Горького. Ресторан очень нужен, это будет новое красивое дополнение. Это концепция, и пока мы точно не можем сказать, что мы оставляем из проекта. <...>. Мы планируем сделать гостиную, куда могут приходить люди посидеть, поработать, при этом не обязательно будет посещать экспозиции музея, тут же может разместиться образовательный центр", - сказал на пресс-конференции один из авторов проекта реконструкции Рем Колхас.



Еще одним его ноу-хау станет так называемая система открытых запасников, где будет представлено большое количество произведений, не включенных в основную экспозицию музея. "В первую очередь это возможность для тех, кто хочет ознакомиться более серьезно и глубоко с творчеством тех или иных художников. И, конечно, это делается во многом для того, чтобы люди снова и снова приходили в музей. Надо создать музей многократных посещений, даже если речь идет о постоянной коллекции", - заявила директор музея.



Кроме того, сейчас идет процесс ликвидации Международной конфедерации союзов художников, которой принадлежит здание ЦДХ: после ее ликвидации здание перейдет государству, и площадь Третьяковской галереи значительно расширится. Впоследствии там могут быть организованы персональные выставки ныне живущих художников, в том числе старшего поколения, которые регулярно обращаются к руководству с подобными просьбами. Однако это не значит, что выставляться там смогут все: по мнению Трегуловой, выставочное пространство здания на Крымском Валу должны занимать работы, "которые имеют право называться произведениями искусства". Отбором художников и их работ будет заниматься экспертный совет, куда войдут в том числе и работники галереи.



В свою очередь, главный архитектор ТПО "Резерв" Владимир Плоткин сообщил, что закрывать здание галереи на время реконструкции не планируется. Об этом сообщает



"В представленной концепции здание разбито на четыре секции, и вести работы по реконструкции можно будет по каждой из четырех секций. Можно начать с фондовых и складских, технических помещений и двигаться в направлении Дома художника. Здание большое, и реконструкция может вестись поочередно", - сказал Плоткин. По его словам, на время проведения работ часть экспозиции может быть переведена для показа в новый корпус галереи на Кадашевской набережной, который к тому времени уже будет построен.



Напомним, ранее сообщалось, что в здании на Крымском валу будут расширены учебные помещения, открыты кафе и магазины, а после реконструкции здания откроется южная площадка, где также будут проходить выставки, театрализованные представления, художественные или медиаинсталляции. Завершение работ в здании на Крымском Валу условно намечено



Третьяковская галерея объявила концепцию реконструкции здания на Крымском Валу. Проект разработало архитектурное бюро Рема Колхаса ОМА/АМО и "Резерв" Владимира Плоткина. Как рассказала "Известиям" генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова, здание превратится в современный музейно-выставочный центр, а посетители получат доступ в запасники музея.По словам Трегуловой, капитальный ремонт в здании 1960-х годов должен был пройти еще в середине 1980-х, однако этого так и не было сделано. Теперь же речь идет о полноценной реконструкции здания, после чего оно превратится в современный музейно-выставочный центр, приспособленный в том числе для проведения образовательных программ, музыкальных вечеров, кинопоказов. "Нужно создать многофункциональный художественный центр, где будет место почти всем возможным видам искусства — не только изобразительному", - подчеркнула Трегулова.В рамках реконструкции в здании появится необходимая инфраструктура, отсутствие которой мешает и сотрудникам, и посетителям: заменой нынешнему единственному на все здание лифту на пять человек станут эскалаторы, предусмотренные первоначальным проектом конца 1950-х. Основой проекта реконструкции станут именно идеи изначального проекта здания, не реализованные в советское время."Планируется сделать эскалатор, а на четвертом этаже мы предлагаем сделать ресторан, окна которого будут обращены к входу в Парк Горького. Ресторан очень нужен, это будет новое красивое дополнение. Это концепция, и пока мы точно не можем сказать, что мы оставляем из проекта. <...>. Мы планируем сделать гостиную, куда могут приходить люди посидеть, поработать, при этом не обязательно будет посещать экспозиции музея, тут же может разместиться образовательный центр", - сказал на пресс-конференции один из авторов проекта реконструкции Рем Колхас.Еще одним его ноу-хау станет так называемая система открытых запасников, где будет представлено большое количество произведений, не включенных в основную экспозицию музея. "В первую очередь это возможность для тех, кто хочет ознакомиться более серьезно и глубоко с творчеством тех или иных художников. И, конечно, это делается во многом для того, чтобы люди снова и снова приходили в музей. Надо создать музей многократных посещений, даже если речь идет о постоянной коллекции", - заявила директор музея.Кроме того, сейчас идет процесс ликвидации Международной конфедерации союзов художников, которой принадлежит здание ЦДХ: после ее ликвидации здание перейдет государству, и площадь Третьяковской галереи значительно расширится. Впоследствии там могут быть организованы персональные выставки ныне живущих художников, в том числе старшего поколения, которые регулярно обращаются к руководству с подобными просьбами. Однако это не значит, что выставляться там смогут все: по мнению Трегуловой, выставочное пространство здания на Крымском Валу должны занимать работы, "которые имеют право называться произведениями искусства". Отбором художников и их работ будет заниматься экспертный совет, куда войдут в том числе и работники галереи.В свою очередь, главный архитектор ТПО "Резерв" Владимир Плоткин сообщил, что закрывать здание галереи на время реконструкции не планируется. Об этом сообщает агентство "Москва" "В представленной концепции здание разбито на четыре секции, и вести работы по реконструкции можно будет по каждой из четырех секций. Можно начать с фондовых и складских, технических помещений и двигаться в направлении Дома художника. Здание большое, и реконструкция может вестись поочередно", - сказал Плоткин. По его словам, на время проведения работ часть экспозиции может быть переведена для показа в новый корпус галереи на Кадашевской набережной, который к тому времени уже будет построен.Напомним, ранее сообщалось, что в здании на Крымском валу будут расширены учебные помещения, открыты кафе и магазины, а после реконструкции здания откроется южная площадка, где также будут проходить выставки, театрализованные представления, художественные или медиаинсталляции. Завершение работ в здании на Крымском Валу условно намечено на конец 2023 года



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