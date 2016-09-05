Здание Третьяковки на Крымском валу превратится в многофункциональный художественный центр после реставрации

Третьяковская галерея объявила концепцию реконструкции здания на Крымском Валу. Проект разработало архитектурное бюро Рема Колхаса ОМА/АМО и "Резерв" Владимира Плоткина. Как рассказала "Известиям"
генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова, здание превратится в современный музейно-выставочный центр, а посетители получат доступ в запасники музея.
По словам Трегуловой, капитальный ремонт в здании 1960-х годов должен был пройти еще в середине 1980-х, однако этого так и не было сделано. Теперь же речь идет о полноценной реконструкции здания, после чего оно превратится в современный музейно-выставочный центр, приспособленный в том числе для проведения образовательных программ, музыкальных вечеров, кинопоказов. "Нужно создать многофункциональный художественный центр, где будет место почти всем возможным видам искусства — не только изобразительному", - подчеркнула Трегулова.
В рамках реконструкции в здании появится необходимая инфраструктура, отсутствие которой мешает и сотрудникам, и посетителям: заменой нынешнему единственному на все здание лифту на пять человек станут эскалаторы, предусмотренные первоначальным проектом конца 1950-х. Основой проекта реконструкции станут именно идеи изначального проекта здания, не реализованные в советское время.
"Планируется сделать эскалатор, а на четвертом этаже мы предлагаем сделать ресторан, окна которого будут обращены к входу в Парк Горького. Ресторан очень нужен, это будет новое красивое дополнение. Это концепция, и пока мы точно не можем сказать, что мы оставляем из проекта. <...>. Мы планируем сделать гостиную, куда могут приходить люди посидеть, поработать, при этом не обязательно будет посещать экспозиции музея, тут же может разместиться образовательный центр", - сказал на пресс-конференции один из авторов проекта реконструкции Рем Колхас.
Еще одним его ноу-хау станет так называемая система открытых запасников, где
будет представлено большое количество произведений, не включенных в основную экспозицию музея. "В первую очередь это возможность для тех, кто хочет ознакомиться более серьезно и глубоко с творчеством тех или иных художников. И, конечно, это делается во многом для того, чтобы люди снова и снова приходили в музей. Надо создать музей многократных посещений, даже если речь идет о постоянной коллекции", - заявила директор музея.
Кроме того, сейчас идет процесс ликвидации Международной конфедерации союзов художников, которой принадлежит здание ЦДХ: после ее ликвидации здание перейдет государству, и площадь Третьяковской галереи значительно расширится. Впоследствии там могут быть организованы персональные выставки ныне живущих художников, в том числе старшего поколения, которые регулярно обращаются к руководству с подобными просьбами. Однако это не значит, что выставляться там смогут все: по мнению Трегуловой, выставочное пространство здания на Крымском Валу должны занимать работы, "которые имеют право называться произведениями искусства". Отбором художников и их работ будет заниматься экспертный совет, куда войдут в том числе и работники галереи.
В свою очередь, главный архитектор ТПО "Резерв" Владимир Плоткин сообщил, что закрывать здание галереи на время реконструкции не планируется. Об этом сообщает агентство "Москва"
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"В представленной концепции здание разбито на четыре секции, и вести работы по реконструкции можно будет по каждой из четырех секций. Можно начать с фондовых и складских, технических помещений и двигаться в направлении Дома художника. Здание большое, и реконструкция может вестись поочередно", - сказал Плоткин. По его словам, на время проведения работ часть экспозиции может быть переведена для показа в новый корпус галереи на Кадашевской набережной, который к тому времени уже будет построен.
Напомним, ранее сообщалось, что в здании на Крымском валу будут расширены учебные помещения, открыты кафе и магазины, а после реконструкции здания откроется южная площадка, где также будут проходить выставки, театрализованные представления, художественные или медиаинсталляции. Завершение работ в здании на Крымском Валу условно намечено на конец 2023 года
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