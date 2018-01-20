В Подмосковье пьяный водитель расстрелял инспектора ДПС

Следственным отделом по Люберцам ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
19 января инспектор ДПС МО МВД "Люберецкое", проезжая на служебном автомобиле по одной из улиц в Лыткарино, заметил съехавшую в кювет машину. В автомобиле в состоянии алкогольного опьянения находился водитель, которого попросили проследовать в машину ДПС.
Находясь в салоне служебной машины пьяный водитель выхватил травматический пистолет и открыл стрельбу по полицейскому. Злоумышленник несколько раз выстрелил, но не попал в сотрудника ДПС, который смог выбить орудие из рук подозреваемого, сообщила Агентству городских новостей "Москва"
старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.