

В Подмосковье пьяный водитель расстрелял инспектора ДПС Рубрики: Криминал

Moscow-Live.ru



19 января инспектор ДПС МО МВД "Люберецкое", проезжая на служебном автомобиле по одной из улиц в Лыткарино, заметил съехавшую в кювет машину. В автомобиле в состоянии алкогольного опьянения находился водитель, которого попросили проследовать в машину ДПС.



Находясь в салоне служебной машины пьяный водитель выхватил травматический пистолет и открыл стрельбу по полицейскому. Злоумышленник несколько раз выстрелил, но не попал в сотрудника ДПС, который смог выбить орудие из рук подозреваемого, сообщила Следственным отделом по Люберцам ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.19 января инспектор ДПС МО МВД "Люберецкое", проезжая на служебном автомобиле по одной из улиц в Лыткарино, заметил съехавшую в кювет машину. В автомобиле в состоянии алкогольного опьянения находился водитель, которого попросили проследовать в машину ДПС.Находясь в салоне служебной машины пьяный водитель выхватил травматический пистолет и открыл стрельбу по полицейскому. Злоумышленник несколько раз выстрелил, но не попал в сотрудника ДПС, который смог выбить орудие из рук подозреваемого, сообщила Агентству городских новостей "Москва" старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.



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