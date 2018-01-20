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150 человек эвакуированы из-за пожара в торговом центре на западе Москвы
20 января 2018 г. | Время публикации 18:40
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Днем 20 января в торговом комплексе, расположенном в районе Фили-Давыдково, произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС, возгорание произошло на втором этаже центра по адресу: улица Кастанаевская, дом 54, корпус 3.

В пресс-службе ведомства добавили, что до приезда пожарно-спасательного подразделения здание самостоятельно покинули порядка 150 человек. Сейчас возгорание ликвидировано, пострадавших нет, передает Агентство городских новостей "Москва".
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Суббота, 20 января 2018 г. // Последняя новость 18:40
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