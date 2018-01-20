150 человек эвакуированы из-за пожара в торговом центре на западе Москвы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



В пресс-службе ведомства добавили, что до приезда пожарно-спасательного подразделения здание самостоятельно покинули порядка 150 человек. Сейчас возгорание ликвидировано, пострадавших нет, передает Днем 20 января в торговом комплексе, расположенном в районе Фили-Давыдково, произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС, возгорание произошло на втором этаже центра по адресу: улица Кастанаевская, дом 54, корпус 3.В пресс-службе ведомства добавили, что до приезда пожарно-спасательного подразделения здание самостоятельно покинули порядка 150 человек. Сейчас возгорание ликвидировано, пострадавших нет, передает Агентство городских новостей "Москва"



Предыдущая статья

