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В ближайшие годы в "Лужниках" откроют ледовый дворец, центр гимнастики, теннисный корт и бассейн
20 января 2018 г. | Время публикации 17:20
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
В следующем году на территории спорткомплекса "Лужники" начнет работу ледовый дворец "Кристалл" и бассейн с раздвижной крышей, а в 2020 году там будет закончено строительство большого теннисного центра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Ледовый дворец "Кристалл" будет построен в 2019 году. Плавательный центр с раздвижной крышей, где раньше был открытый летний бассейн, - ближе к концу 2019 года. Это аквакомплекс на 50 тысяч квадратных метров с большой зоной, где будет еще много дополнительных водных процедур. Раздвижная крыша - сложнейшее сооружение, где инженеры и строители применили очень много новых технических решений", - цитирует его слова "ТАСС".

По словам Хуснуллин, знаковым объектом Лужников является центр гимнастики, строящийся за счет средств бизнесмена Алишера Усманова, который должен быть готов к концу 2018 года.

В настоящее время ведется проектирование и уже объявлен конкурс на строительство в "Лужниках" большого теннисного центра на 25 теннисных кортов, площадь которого составит 50 тысяч квадратных метров. Он будет закончен в 2020 году.
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