Власти Москвы опровергли сообщения о планах покупки земли у центра Хруничева под реновацию

Власти Москвы опровергли сообщения о покупке земель у Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева для строительства там нового жилья в рамках программы реновации.
"По центру Хруничева никаких решений пока не принято под реновацию. Даже пока не обсуждается", - сообщил "ТАСС"
заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
Информация об этом появилась
на этой неделе. Как сообщил "Коммерсантъ", в конце декабря на сайте единой электронной торговой площадки "Росэлторг" появилось уведомление о торгах по продаже 110 гектаров земли на Новозаводской улице. Эта земля принадлежит центру имени Хруничева. В центре подтвердили, что в рамках программы финансового оздоровления на торги может быть выставлено более 100 гектаров земли в районе Филевского парка, предназначенных в том числе под жилую застройку. На строительство планировалось потратить около 75 миллиардов рублей.