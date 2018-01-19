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Власти Москвы опровергли сообщения о планах покупки земли у центра Хруничева под реновацию
20 января 2018 г. | Время публикации 14:56 | Последние изменения 15:55
Рубрики: Недвижимость  
 
Марат Хуснуллин | Global Look Press
Власти Москвы опровергли сообщения о покупке земель у Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева для строительства там нового жилья в рамках программы реновации.

"По центру Хруничева никаких решений пока не принято под реновацию. Даже пока не обсуждается", - сообщил "ТАСС" заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Информация об этом появилась на этой неделе. Как сообщил "Коммерсантъ", в конце декабря на сайте единой электронной торговой площадки "Росэлторг" появилось уведомление о торгах по продаже 110 гектаров земли на Новозаводской улице. Эта земля принадлежит центру имени Хруничева. В центре подтвердили, что в рамках программы финансового оздоровления на торги может быть выставлено более 100 гектаров земли в районе Филевского парка, предназначенных в том числе под жилую застройку. На строительство планировалось потратить около 75 миллиардов рублей.
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