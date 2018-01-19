Власти Москвы опровергли сообщения о планах покупки земли у центра Хруничева под реновацию

19 января 2018 г. Часть земель центра имени Хруничева в районе Филевского парка могут застроить жильем по реновации

Подконтрольное городу "Управление гражданского строительства" может приобрести у центра около 50 гектаров земли под программу расселения. За предполагаемый объем жилья центр может выручить около 143 миллиардов рублей.