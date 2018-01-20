Доступ к ряду платных парковок в центре Москвы ограничат на месяц Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Движение будет ограничено на улице 2-я Брестская от дома 37 строение 1 до дома 21/27 строение 2, а также в районах пересечения улицы Юлиуса Фучика и улицы Васильевская с улицей 2-я Брестская. Ограничения действуют по 20 февраля, затем с 25 марта по 1 июня круглосуточно. Также движение будет ограничено с 10-го по 20 февраля на участке от дома 2 строение 1 до дома 9 строение 1 на улице Гашека.



В связи с этим доступ к платным парковкам, действующим на этих улицах, будет ограничен. Всего на четырех улицах расположены 92 парковочных места, а также 12 мест для инвалидов, сообщает С 20 января в связи с реконструкцией инженерных сетей в Центральном административном округе Москвы будут перекрыты участки ряда улиц, из-за чего будет ограничен доступ к платным парковкам, действующим на них.Движение будет ограничено на улице 2-я Брестская от дома 37 строение 1 до дома 21/27 строение 2, а также в районах пересечения улицы Юлиуса Фучика и улицы Васильевская с улицей 2-я Брестская. Ограничения действуют по 20 февраля, затем с 25 марта по 1 июня круглосуточно. Также движение будет ограничено с 10-го по 20 февраля на участке от дома 2 строение 1 до дома 9 строение 1 на улице Гашека.В связи с этим доступ к платным парковкам, действующим на этих улицах, будет ограничен. Всего на четырех улицах расположены 92 парковочных места, а также 12 мест для инвалидов, сообщает Агентство городских новостей "Москва"



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