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Доступ к ряду платных парковок в центре Москвы ограничат на месяц
20 января 2018 г. | Время публикации 11:45 | Последние изменения 11:58
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
С 20 января в связи с реконструкцией инженерных сетей в Центральном административном округе Москвы будут перекрыты участки ряда улиц, из-за чего будет ограничен доступ к платным парковкам, действующим на них.

Движение будет ограничено на улице 2-я Брестская от дома 37 строение 1 до дома 21/27 строение 2, а также в районах пересечения улицы Юлиуса Фучика и улицы Васильевская с улицей 2-я Брестская. Ограничения действуют по 20 февраля, затем с 25 марта по 1 июня круглосуточно. Также движение будет ограничено с 10-го по 20 февраля на участке от дома 2 строение 1 до дома 9 строение 1 на улице Гашека.

В связи с этим доступ к платным парковкам, действующим на этих улицах, будет ограничен. Всего на четырех улицах расположены 92 парковочных места, а также 12 мест для инвалидов, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
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Суббота, 20 января 2018 г. // Последняя новость 18:40
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