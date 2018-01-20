

Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за ухудшения погодных условий Рубрики: Погода

© РИА Новости / Илья Питалев



Как свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание", по состоянию на 14:38, в аэропорту Шереметьево задерживается один рейс. В "Домодедово" задерживаются шесть рейсов, еще десять рейсов отменены. Во "Внуково" задержаны три рейса, сообщает



По данным авиационного портала Flightradar24.com, среднее время задержки рейсов, прибывающих в аэропорт Домодедово, составляет 5 минут, вылетающих из аэропорта - 35 минут. В "Шереметьево" среднее время задержки прибывающих рейсов составляет 5 минут, вылетающих - 26 минут. Во "Внуково" рейсы прибывают с задержкой в среднем в 5 минут, вылетают из аэропорта с задержкой в 27 минут.



По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в столице к 9 утра субботы составила 15 см. По данным МЧС, сегодня, 20 января, в течение всего дня в Москве будет идти снег. Транспорт Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, сообщили



"На улицах города работает более 14,5 тысяч единиц снегоуборочной и другой специализированной техники, задействовано порядка 32 тысячи рабочих ручной уборки, дворников", - рассказал Десять рейсов в аэропортах Московского авиаузла будут выполнены с опозданием, еще десять были отменены. Причиной этого стал сильный снегопад, продолжающийся уже несколько дней.Как свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание", по состоянию на 14:38, в аэропорту Шереметьево задерживается один рейс. В "Домодедово" задерживаются шесть рейсов, еще десять рейсов отменены. Во "Внуково" задержаны три рейса, сообщает "ТАСС" По данным авиационного портала Flightradar24.com, среднее время задержки рейсов, прибывающих в аэропорт Домодедово, составляет 5 минут, вылетающих из аэропорта - 35 минут. В "Шереметьево" среднее время задержки прибывающих рейсов составляет 5 минут, вылетающих - 26 минут. Во "Внуково" рейсы прибывают с задержкой в среднем в 5 минут, вылетают из аэропорта с задержкой в 27 минут.По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в столице к 9 утра субботы составила 15 см. По данным МЧС, сегодня, 20 января, в течение всего дня в Москве будет идти снег. Транспорт Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в информационном центре транспортного комплекса Москвы. Уточняется, что ГУП "Московский метрополитен", МЦК, ГУП "Мосгортранс" и ЦППК работают в штатном режиме. В настоящее время загруженность улично-дорожной сети четыре балла. Небольшие осложнения наблюдаются на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на северо-западе МКАД по внешней стороне, на востоке и юге - по внутренней."На улицах города работает более 14,5 тысяч единиц снегоуборочной и другой специализированной техники, задействовано порядка 32 тысячи рабочих ручной уборки, дворников", - рассказал "Интерфаксу" заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, их координирует специально созданный штаб.



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