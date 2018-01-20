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В центре Москвы таксист расстрелял своих пассажиров после того, как одного из них стошнило в машине
20 января 2018 г. | Время публикации 10:22 | Последние изменения 11:43
Рубрики: Криминал  
 
Moscow-Live.ru
В центре Москвы водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся. Инцидент произошел около 1:30 ночи вблизи метро "Маяковская" на 1-й Тверской-Ямской улице.

Как сообщили "ТАСС" в пресс-службе столичного главка МВД, конфликт между водителем и пассажирами возник из-за того, что последние находились в состоянии алкогольного опьянения, и водитель попросил компанию выйти, но те отказались.

Затем одного из них стошнило в салоне машины, после чего таксист потребовал покинуть машину и оплатить чистку салона. В ходе завязавшейся перепалки водитель достал пистолет и пять раз выстрелил в находившихся в салоне пассажиров, уточняет "Московский комсомолец".
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Суббота, 20 января 2018 г. // Последняя новость 18:40
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