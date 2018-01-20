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Москвич-рецидивист, укравший в гостях 1 января обезьяну, а затем убивший ее, задержан полицией
20 января 2018 г. | Время публикации 13:25 | Последние изменения 14:21
Рубрики: Криминал  
 
ГУ МВД России по г. Москве
В Москве полицейские задержали мужчину по подозрению в похищении обезьяны у своей знакомой и избиении животного до смерти. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

По его словам, в полицию поступило заявление от 40-летней москвички. Женщина пояснила, что у нее дома на Новопеределкинской улице были гости. Один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал дразнить принадлежащую хозяйке квартиры обезьяну, сидевшую в клетке. Животное укусило мужчину. Тогда он схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся.

Похитителем оказался неоднократно судимый 34-летний москвич. Впоследствии мужчина нанес обезьяне несколько ударов, повлекших смерть животного. Труп животного полицейские обнаружили по месту жительства задержанного.

Размер материального ущерба составил около 100 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Грабеж". Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными", сообщает "Интерфакс".

Погибшую обезьяну звали Вова — это четырехлетний самец породы макак-резус. Хотя Вова и был дружелюбен, но в целом этот вид отличается агрессивностью. Накануне новогодних праздников москвичка Юлия, уезжая на пару дней в гости, оставила Вову на передержку подруге Марии. Женщина боялась, что ее 15-летняя дочь и 9-летний сын не справятся с уходом за экзотическим зверем. 1 января Мария пришла возвращать макаку Вову хозяйке вместе со своим приятелем Ильей. Мужчина был нетрезв. Он начал дразнить одну из обезьян (всего в квартире их было две), сидевшую в клетке. После того, как она его укусила, мужчина потребовал от хозяйки достать животное из клетки, чтобы провести с ней "воспитательную работу", пишет "Московский комсомолец".

Хозяйка отказала, после чего вярости мужчина схватил свою подругу за волосы, стал таскать по всей квартире, вымещая зло, а затем схватил куртку Марии и Вову и убежал. Возле подъезда Илья принялся избивать несчастное животное. Расправа продолжилась в квартире мужчины на Боровском шоссе. Убитую макаку отправили на судебно-медицинскую экспертизу — у животного были выбиты зубы, сломан нос, поврежден череп.
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