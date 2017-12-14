70 домов расселят в столице по программе реновации до конца года

В Москве до конца года расселят до 70 домов в рамках программы реновации жилья, сообщил на конференции заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Его цитирует РИА "Новости"
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"Мы по скорости реализации программы реновации превзошли все наши ожидания", — отметил заммэра, сообщив, что до конца года планируется заселить порядка 30-32 новых домов, освободив тем самым 50-70 домов. Вместе с тем в связи с резким увеличением объемов строительства жилья в рамках программы столице не хватает рабочих-отделочников, передает "Интерфакс"
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"Возможно, нам придется пересматривать расценки по оплате труда для рабочих, возможно, запустим специальные обучающие программы", — отметил заммэра. Он подчеркнул, что ряд крупных застройщиков и девелоперов организовывают и собственные учебные программы для подготовки кадров.
Ранее руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что демонтаж домов в рамках столичной программы реновации начнется в конце июня
текущего года, на данный момент проводятся открытые конкурсы по выбору подрядчиков. В рамках программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки, и идет проектирование первых домов. 28 из них могут быть готовы к заселению в 2019 году, и с этого фактически начнется первая волна переселения.
Как уточнил заммэра Марат Хуснуллин, по программе в этом году планируется снести около 30 домов
: их будут демонтировать элемент за элементом, что позволит пустить часть материалов на вторичную переработку. Так, щебень от сноса домов
может стать частью дорожного покрытия. Глава департамента отметил, что таким образом "остатки мусора не лягут мертвым грузом и не будут работать против экологии". А бетон от пятиэтажек может быть использован при рекультивации подмосковных свалок
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