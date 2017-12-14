70 домов расселят в столице по программе реновации до конца года

30 мая 2018 г. Около 30 домов планируется снести в Москве по программе реновации до конца года

Дома будут демонтировать элемент за элементом, что позволит пустить часть материалов на вторичную переработку. По прогнозам заммэра, снос первых расселенных по реновации домов может начаться до конца года.