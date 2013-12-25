Большую часть апартаментов в Москве, "скорее всего", признают жильем. Об этом заявил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин на форуме "Недвижимость в России", говоря о выполнении майских указов президента РФ о наращивании объемов строительства жилья.
По его словам, Москва в ближайшие годы планирует нарастить темпы строительства жилья в полтора-два раза. Власти рассчитывают сделать это за счет программы реновации, а также за счет признания жильем комплексов апартаментов.
"Москва ежегодно строит восемь-девять миллионов квадратных метров недвижимости в год, из них 3-3,5 миллиона - жилье, от 200 до 500 тысяч - это апартаменты. Скорее всего, большую часть апартаментов признают жильем", - сказал Хуснуллин, слова которого приводит РИА "Новости"
.
Заммэра напомнил, что Госдума рассматривает возможность присвоения статуса жилья части апартаментов. "В каком виде это будет сделано и в какие сроки, пока говорить преждевременно", - сказал Хуснуллин (цитата по "Интерфаксу"
). Он подчеркнул, что объемы строительства жилья должны расти со всей инфраструктурой.
Так, вокруг Большого кольца метро в перспективе может быть построено шесть миллионов квадратных метров недвижимости, из них около трех миллионов придется на жилье. Еще около шести миллионов "квадратов" может вырасти вокруг Московского центрального кольца, в том числе два миллиона квадратных метров жилья.
"У нас очень активно развивается программа реновации. Мы понимаем, что через год-два уже начнем строить дополнительно от одного до двух миллионов квадратных метров. Если рынок будет будет держаться в коридоре 3,5-4 миллиона квадратных метров с апартаментами, от миллиона до двух, - это будет реновация в разные годы. Это, в общем, 50% задачи по удвоению жилья выполнили", - объяснил Хуснуллин.
В начале мая вышел указ президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нем глава государства поручил нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год.
Напомним, сейчас по закону апартаменты не считаются жилыми помещениями: по идее, они предназначены для временного проживания. Их покупка сопряжена с рисками
, однако этот вид недвижимости пользуется популярностью из-за более низкой стоимости в сравнении с традиционными квартирами, их также можно строить в центре Москвы.
В отношении апартаментов действуют иные санитарные нормы и требования по инсоляции. На них не распространяется закон о тишине, может отсутствовать придомовая территория, социальные услуги будут предоставляться по остаточному принципу. В апартаментах нельзя прописаться, а вложившиеся в строительство граждане в случае проблем не считаются обманутыми дольщиками.
В конце 2016 года глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщил, что уже построенные в Москве апартаменты невозможно перевести в жилой фонд
, как обещают покупателям некоторые застройщики. Он пояснил, что переформатировать апартаменты в жилье можно только на этапе проектирования, если это позволяют нормативы.