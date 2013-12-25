Большую часть апартаментов в Москве, "скорее всего", признают жильем

6 декабря 2016 г. Уже построенные апартаменты вопреки обещаниям инвесторов никогда не станут жильем

В столице бум строительства апартаментов, некоторые инвесторы обещают после сдачи объектов перевести их в жилой фонд. Однако на деле это невозможно, данные о таких случаях передаются в прокуратуру.