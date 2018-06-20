Болельщика из Австралии задержали за запуск квадрокоптера на Красной площади Рубрики: Общество

Москва, 18 июня 2018 года | Москва, 18 июня 2018 года | Reuters



По данным источника



В день открытия чемпионата 14 июня на Манежной площади за аналогичное правонарушение задержали двух уроженцев Аргентины и Перу. На всех туристов были составлены административные протоколы о нарушении правил использования воздушного пространства.



На время чемпионата мира по футболу в российских городах введена 41 зона ограничений для полетов беспилотников над местами проживания и тренировки футбольных команд и 10 запретных зон вокруг стадионов. Также установлено 11 больших зон ограничений радиусом 110 км в городах, принимающих матчи ЧМ, в том числе в Москве.



В столице по приказу Минтранса вообще запрещено запускать дроны, квадрокоптеры и авиамодели в пределах внутренней границы МКАД. А на Красной площади установлены знаки, запрещающие полеты беспилотников. На полеты коптеров и дронов за пределами МКАД нужно получать разрешение.



Кроме того, беспилотники должны подлежать учету, но эта процедура пока не производится, так как не принят нормативный акт о порядке регистрации беспилотных воздушных судов весом менее 30 килограммов. "Квадрокоптеры, дроны и радиоуправляемые авиамодели, бесконтрольно парящие в небе, мешают авиации, вводят в замешательство операторов и диспетчеров. К тому же не все внешние пилоты соблюдают правила безопасности при управлении беспилотниками, что приводит к серьезным инцидентам", - поясняется на Сотрудники полиции задержали в Москве футбольного болельщика из Австралии, запускавшего квадрокоптер на Красной площади, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. После составления административного протокола по статье 11.4 КоАП ("Нарушение правил использования воздушного пространства") иностранца опустили. Ему грозит штраф до 5 тысяч рублей.По данным источника "Интерфакса" , с начала чемпионата в Москве за запуск квадрокоптеров задержали четырех иностранных болельщиков. Он уточнил, что австралийца задержали еще 18 июня. В тот же день в полицию попал гражданин Израиля, запустивший дрон в районе Варварки.В день открытия чемпионата 14 июня на Манежной площади за аналогичное правонарушение задержали двух уроженцев Аргентины и Перу. На всех туристов были составлены административные протоколы о нарушении правил использования воздушного пространства.На время чемпионата мира по футболу в российских городах введена 41 зона ограничений для полетов беспилотников над местами проживания и тренировки футбольных команд и 10 запретных зон вокруг стадионов. Также установлено 11 больших зон ограничений радиусом 110 км в городах, принимающих матчи ЧМ, в том числе в Москве.В столице по приказу Минтранса вообще запрещено запускать дроны, квадрокоптеры и авиамодели в пределах внутренней границы МКАД. А на Красной площади установлены знаки, запрещающие полеты беспилотников. На полеты коптеров и дронов за пределами МКАД нужно получать разрешение.Кроме того, беспилотники должны подлежать учету, но эта процедура пока не производится, так как не принят нормативный акт о порядке регистрации беспилотных воздушных судов весом менее 30 килограммов. "Квадрокоптеры, дроны и радиоуправляемые авиамодели, бесконтрольно парящие в небе, мешают авиации, вводят в замешательство операторов и диспетчеров. К тому же не все внешние пилоты соблюдают правила безопасности при управлении беспилотниками, что приводит к серьезным инцидентам", - поясняется на сайте столичной мэрии.



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