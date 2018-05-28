Полиция ищет в Москве мошенника, выманившего у инвалида 320 тысяч рублей после знакомства у метро Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Новый знакомый пожаловался на бедственное финансовое положение и попросил одолжить ему денег, пообещав вернуть их через 10 дней. Мужчины обменялись телефонами, после чего потерпевший снял с карты 15 тысяч рублей и передал новому знакомому. На следующий день должник попросил еще пять тысяч рублей, затем подобные просьбы повторились еще несколько раз. В течение месяца потерпевший перевел мужчине 318,2 тысячи рублей, однако денег обратно так и не получил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется розыск злоумышленника.



Разного рода мошенничества, в том числе со своеобразной схемой, в столице не редкость. Так, в конце мая женщина, проживающая в Зеленограде, потребовала принять к меры к неизвестному, представившемуся актером



Кроме того, потерпевшая попросила привлечь к ответственности юридическую фирму "Империалъ", куда она сперва обратилась. Женщина заплатила за услуги фирмы 29700 рублей, однако, по ее словам, юридическую помощь ей не оказали. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа"). Столичная полиция устанавливает личность неизвестного, обманом похитившего у инвалида второй группы более 300 тысяч рублей. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, 9 июня в полицию обратился 25-летний житель столицы, страдающий детским церебральным параличом. Он рассказал, что познакомился у станции метро "Динамо" с мужчиной, назвавшимся Степаном.Новый знакомый пожаловался на бедственное финансовое положение и попросил одолжить ему денег, пообещав вернуть их через 10 дней. Мужчины обменялись телефонами, после чего потерпевший снял с карты 15 тысяч рублей и передал новому знакомому. На следующий день должник попросил еще пять тысяч рублей, затем подобные просьбы повторились еще несколько раз. В течение месяца потерпевший перевел мужчине 318,2 тысячи рублей, однако денег обратно так и не получил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется розыск злоумышленника.Разного рода мошенничества, в том числе со своеобразной схемой, в столице не редкость. Так, в конце мая женщина, проживающая в Зеленограде, потребовала принять к меры к неизвестному, представившемуся актером Томом Хиддлстоном . По словам потерпевшей, она общалась со злоумышленником через Twitter и WhatsApp и договорилась с ним о встрече. Неизвестный потребовал перевести ему 200 долларов через платежную систему Perfect Money, после чего перестал выходить на связь.Кроме того, потерпевшая попросила привлечь к ответственности юридическую фирму "Империалъ", куда она сперва обратилась. Женщина заплатила за услуги фирмы 29700 рублей, однако, по ее словам, юридическую помощь ей не оказали. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 28 мая 2018 г. Москвичка отдала 200 долларов за встречу с самозванным актером Томом Хиддлстоном

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