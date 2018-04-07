Заммэра Москвы заявил, что в столице нет проблемы дольщиков: есть "политические шантажисты"

В Москве нет проблемы обманутых дольщиков, все волнения на эту тему носят политический характер на фоне выборов. Об этом заявил на ежегодном форуме "Недвижимость России" заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
"Вся та шумиха по Москве вокруг дольщиков носит исключительно политический характер, то есть люди понимают, что наступает электоральный цикл - были выборы президента, будут выборы мэра, пытаются привлечь внимание властей для того, чтобы решать свои проблемы", - приводит его слова ТАСС.
Хуснуллин отметил, что власти решают проблемы людей, которые "реально оказались обманутыми дольщиками", "но среди тех, кто больше всего шумит, к сожалению, больше всего людей, которые просто занимаются политическим шантажом". По словам заммэра, многие из тех, кто "создает шум", имеют по "две-три" квартиры или коммерческую недвижимость.
"Посмотрите по ЖК "Царицыно". В основном там шумят те люди, у которых были первые этажи, это были коммерческие площади. Но закон защищает только тех, кто непосредственно покупал жилье", - сказал глава столичного стройкомплекса (цитата по РИА "Новости"
). Хуснуллин отметил, что в Москве остается около 6 тысяч дольщиков "в работе, но по всем принято решение".
По данным
комплекса градостроительной политики и строительства, в Москве остаются 34 проблемные жилые стройки. В начале года мэр Сергей Собянин опубликовал
на своем сайте перечень из 32 объектов, разделив их на три группы: стройки, по которым приняты решения, достраиваемые объекты и проблемные.
В числе последних - крупнейшие и самые сложные жилые комплексы - долгострои "Царицыно", "Терлецкий парк" и "Академ-Палас". Уже известно, что первые два будет достраивать городской застройщик "Мосотделстрой N1". По словам Хуснуллина, подрядчик заканчивает расчет стоимости и готовится к возобновлению строительства ЖК "Царицыно". На достройку первой и второй очереди комплекса пойдет 3 миллиарда рублей.
В первые две очереди строительства входят уже оплаченные дольщиками квартиры. По предварительным оценкам, на завершение всего комплекса может уйти до пяти лет, пишет "Московская перспектива"
.В Москве продолжают доверять долевому строительству и покупать жилье на стадии котлована
По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, уровень доверия к долевому строительству в Москве остается высоким: на столичную недвижимость приходится 1,1 триллиона рублей привлеченных средств граждан. Об этом он сообщил в интервью "Интерфаксу"
.
На деньги дольщиков строится 533 объекта, при этом проблемными, по словам Тимофеева, является 2,5 процента общего объема жилья, которое реализуется по договорам долевого участия. По данным главы Москомстройинвеста, в реестре проблемных объектов числится 31 адрес. Из них 25 объектов находятся под контролем города, их реализация идет согласно дорожным картам. Проблемы пострадавших дольщиков оставшихся объектов будут решаться с помощью компенсаций."Ведомости"
со ссылкой на Росреестр пишут о рекордном росте числа договоров долевого участия в столице в этом году. При этом дольщики продолжают активно вкладываться в жилье еще на стадии котлована. В то же время покупали стали гораздо более практичными и избирательными в выборе застройщиков и квартир, отмечают аналитики.
По данным генерального директора компании "Миэль-новостройки" Натальи Шаталиной, 30% покупателей готовы ждать, пока на рынок выйдет объект, полностью соответствующий их пожеланиям: квартира на нужном этаже, определенной планировки и с конкретным видом из окна. Однако основным фактором в выборе жилья все же остается цена.