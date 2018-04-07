Заммэра Москвы заявил, что в столице нет проблемы дольщиков: есть "политические шантажисты"

7 июня 2018 г. Дольщики проблемного ЖК на Мытной улице, где купили квартиры знаменитости и экс-чиновники, пожаловались в полицию

Покупатели квартир в ЖК Sky House на Мытной улице просят проверить работу генподрядчика ИФСК АРКС из-за срыва сроков завершения стройки. По данным дольщиков, компания взяла аванс в 500 миллионов рублей и не закончила оплаченные работы.