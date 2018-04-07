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Заммэра Москвы заявил, что в столице нет проблемы дольщиков: есть "политические шантажисты"
20 июня 2018 г. | Время публикации 13:53 | Последние изменения 13:59
Рубрики: Недвижимость  
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В Москве нет проблемы обманутых дольщиков, все волнения на эту тему носят политический характер на фоне выборов. Об этом заявил на ежегодном форуме "Недвижимость России" заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Вся та шумиха по Москве вокруг дольщиков носит исключительно политический характер, то есть люди понимают, что наступает электоральный цикл - были выборы президента, будут выборы мэра, пытаются привлечь внимание властей для того, чтобы решать свои проблемы", - приводит его слова ТАСС.

Хуснуллин отметил, что власти решают проблемы людей, которые "реально оказались обманутыми дольщиками", "но среди тех, кто больше всего шумит, к сожалению, больше всего людей, которые просто занимаются политическим шантажом". По словам заммэра, многие из тех, кто "создает шум", имеют по "две-три" квартиры или коммерческую недвижимость.

"Посмотрите по ЖК "Царицыно". В основном там шумят те люди, у которых были первые этажи, это были коммерческие площади. Но закон защищает только тех, кто непосредственно покупал жилье", - сказал глава столичного стройкомплекса (цитата по РИА "Новости"). Хуснуллин отметил, что в Москве остается около 6 тысяч дольщиков "в работе, но по всем принято решение".

По данным комплекса градостроительной политики и строительства, в Москве остаются 34 проблемные жилые стройки. В начале года мэр Сергей Собянин опубликовал на своем сайте перечень из 32 объектов, разделив их на три группы: стройки, по которым приняты решения, достраиваемые объекты и проблемные.

В числе последних - крупнейшие и самые сложные жилые комплексы - долгострои "Царицыно", "Терлецкий парк" и "Академ-Палас". Уже известно, что первые два будет достраивать городской застройщик "Мосотделстрой N1". По словам Хуснуллина, подрядчик заканчивает расчет стоимости и готовится к возобновлению строительства ЖК "Царицыно". На достройку первой и второй очереди комплекса пойдет 3 миллиарда рублей.

В первые две очереди строительства входят уже оплаченные дольщиками квартиры. По предварительным оценкам, на завершение всего комплекса может уйти до пяти лет, пишет "Московская перспектива".

В Москве продолжают доверять долевому строительству и покупать жилье на стадии котлована

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, уровень доверия к долевому строительству в Москве остается высоким: на столичную недвижимость приходится 1,1 триллиона рублей привлеченных средств граждан. Об этом он сообщил в интервью "Интерфаксу".

На деньги дольщиков строится 533 объекта, при этом проблемными, по словам Тимофеева, является 2,5 процента общего объема жилья, которое реализуется по договорам долевого участия. По данным главы Москомстройинвеста, в реестре проблемных объектов числится 31 адрес. Из них 25 объектов находятся под контролем города, их реализация идет согласно дорожным картам. Проблемы пострадавших дольщиков оставшихся объектов будут решаться с помощью компенсаций.

"Ведомости" со ссылкой на Росреестр пишут о рекордном росте числа договоров долевого участия в столице в этом году. При этом дольщики продолжают активно вкладываться в жилье еще на стадии котлована. В то же время покупали стали гораздо более практичными и избирательными в выборе застройщиков и квартир, отмечают аналитики.

По данным генерального директора компании "Миэль-новостройки" Натальи Шаталиной, 30% покупателей готовы ждать, пока на рынок выйдет объект, полностью соответствующий их пожеланиям: квартира на нужном этаже, определенной планировки и с конкретным видом из окна. Однако основным фактором в выборе жилья все же остается цена.
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