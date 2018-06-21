"Всех с победой": МВД ответило на видео из московского метро, где фанаты на глазах полиции разбили плафон Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Никольская ближе к полуночи оказалась забита настолько, что несколько входов на улицу были перекрыты. Не обошлось без инцидентов. Очевидец снял на видео, как фанаты блокировали движение транспорта на проспекте Вернадского в районе пересечения с улицей Косыгина, что спровоцировало драку прямо на дороге.







На станции метро "Театральная" один из восторженных фанатов взмахом шарфа намеренно сбил стеклянный плафон, а затем запустил его в путевую стену, едва не задев проходившего мимо мужчину. Осколки плафона разлетелись по рельсам. Видео опубликовал паблик "Лентач". К болельщикам подошли было двое сотрудников полиции, но через несколько секунд пошли дальше по платформе. "Конечно, это не школьников на митингах разгонять", - саркастически прокомментировал паблик.



Российские болельщики на глазах полиции разбили в метро фонарь, а доблестные стражи порядка потупившись пошли дальше.



Конечно, это не школьников на митингах разгонять pic.twitter.com/S2xkcoWmYU— Лентач (@oldLentach) 20 июня 2018 г.



МВД отреагировало на видео записью в официальном Twitter-аккаунте: "Там везде камеры висят. Все будет хорошо. Всех с победой!!! #РоссияЕгипет #Футбол". Позже комментарий ведомства исчез. Скриншот остался в



Зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков привел гулянья болельщиков в пример как доказательство несовершенства закона "О митингах". Он отметил, что поведение фанатов не соответствовало закону, но, в отличие от других массовых акций, полиция никого не разгоняла.



Это лишь подтверждает, что документ нуждается в изменениях, считает депутат. "Мы считаем, что ограничения, существующие в законе, противоречат Конституции. Митинги и демонстрации должны проводиться уведомительно, а не иметь разрешительный характер, как у нас сейчас происходит", - сказал Синельщиков в эфире радиостанции



Соавтор закона о митингах, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин в свою очередь пояснил, почему полиция была лояльна: "Обычное скопление людей на улицах, даже объединенных общей радостью, общим волнением, вовсе не обязательно является митингом". "Когда анонсируется та или иная акция – это один момент. А когда люди на радостях вышли на улицу Ну а как на Новый год собираются? В каждом дворе стоят люди, зажигают бенгальские огни", - сказал Вяткин в эфире радио



"Жизнь настолько сложна и многообразна, что на все случаи законы не создашь и не напишешь. Закон не сформулирован так, что "больше трех не собираться". Слава богу, все обошлось без происшествий. Здесь никаких поводов для реагирования правоохранительных органов", - прокомментировал он. Российские болельщики бурно отпраздновали победу национальной сборной во втором матче чемпионата мира по футболу , обеспечившую ей выход из группы впервые в новейшей истории. Тысячи болельщиков вышли на улицы Москвы, заполонив традиционные места встреч. Манежная площадь, Никольская улица, Петровка, частично Тверская и прилегающие к ней переулки напоминали концерты поп-звезд под открытым небом, отмечает в своем репортаже ТАСС.Никольская ближе к полуночи оказалась забита настолько, что несколько входов на улицу были перекрыты. Не обошлось без инцидентов. Очевидец снял на видео, как фанаты блокировали движение транспорта на проспекте Вернадского в районе пересечения с улицей Косыгина, что спровоцировало драку прямо на дороге.На станции метро "Театральная" один из восторженных фанатов взмахом шарфа намеренно сбил стеклянный плафон, а затем запустил его в путевую стену, едва не задев проходившего мимо мужчину. Осколки плафона разлетелись по рельсам. Видео опубликовал паблик "Лентач". К болельщикам подошли было двое сотрудников полиции, но через несколько секунд пошли дальше по платформе. "Конечно, это не школьников на митингах разгонять", - саркастически прокомментировал паблик.МВД отреагировало на видео записью в официальном Twitter-аккаунте: "Там везде камеры висят. Все будет хорошо. Всех с победой!!! #РоссияЕгипет #Футбол". Позже комментарий ведомства исчез. Скриншот остался в Telegram-канале "Лентача".Зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков привел гулянья болельщиков в пример как доказательство несовершенства закона "О митингах". Он отметил, что поведение фанатов не соответствовало закону, но, в отличие от других массовых акций, полиция никого не разгоняла.Это лишь подтверждает, что документ нуждается в изменениях, считает депутат. "Мы считаем, что ограничения, существующие в законе, противоречат Конституции. Митинги и демонстрации должны проводиться уведомительно, а не иметь разрешительный характер, как у нас сейчас происходит", - сказал Синельщиков в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Соавтор закона о митингах, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин в свою очередь пояснил, почему полиция была лояльна: "Обычное скопление людей на улицах, даже объединенных общей радостью, общим волнением, вовсе не обязательно является митингом". "Когда анонсируется та или иная акция – это один момент. А когда люди на радостях вышли на улицу Ну а как на Новый год собираются? В каждом дворе стоят люди, зажигают бенгальские огни", - сказал Вяткин в эфире радио "Говорит Москва" "Жизнь настолько сложна и многообразна, что на все случаи законы не создашь и не напишешь. Закон не сформулирован так, что "больше трех не собираться". Слава богу, все обошлось без происшествий. Здесь никаких поводов для реагирования правоохранительных органов", - прокомментировал он.



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