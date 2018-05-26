В предвыборном штабе Собянина заявили о фейковых сайтах в его поддержку

13 июня 2018 г. Муниципальный депутат уличил Сергея Собянина в незаконной предвыборной агитации

Изображения мэра висят в МФЦ на видных местах при отсутствии изображений других кандидатов и под видом рекламы услуг МФЦ. Муниципальный депутат счел это скрытой агитацией и намерен подать жалобу в Мосгоризбирком.