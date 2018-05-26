В предвыборном штабе Собянина заявили о фейковых сайтах в его поддержку

Глава избирательного штаба кандидата в мэры Сергея Собянина Константин Ремчуков призвал москвичей пользоваться официальным сайтом, где приводится вся информация о предвыборной кампании. Об этом сообщает ТАСС.
"Хочу обратить внимание, что вся официальная информация находится на сайте www.sobyanin.ru, потому что сейчас появилось очень много фейковых сайтов и порталов, которые якобы от имени Собянина сообщают какую-то информацию. Чтобы не было никаких недоразумений, хочу отметить, что у кандидата только один официальный сайт", - сказал Ремчуков журналистам.
Ранее писатель Сергей Лукьяненко и бизнесмен Вадим Дымов запустили сайт движения "За Собянина" в поддержку действующего мэра. "Онлайн-платформа позволяет сказать спасибо градоначальнику за конкретные позитивные улучшения в жизни столицы, содержит новости объединения, галерею участников, включая известных горожан, а также информацию об акциях движения. Регистрируясь на сайте, горожанин автоматически становится участником движения, и его фото и обращение попадают в соответствующую галерею на сайте. Дополнительно платформа агрегирует все посты из социальных сетей по тегу #ЗаСобянина", - говорится на интернет-ресурсе
.
Организаторы сайта отмечают, что к моменту его запуска к команде единомышленников Собянина уже присоединились несколько десятков деятелей культуры и спорта, журналисты, общественные деятели, директора школ и благотворительных организаций. Среди них - актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, певица Полина Гагарина, балерина Илзе Лиепа, музыкант Игорь Бутман и многие другие.
"Читатели должны думать сами, смотреть вокруг, вспоминать о том, что было, и думать о том, какой они видят Москву. Каждый человек имеет право на свое мнение и должен сам для себя решить, кого поддерживать. Но я надеюсь, что поддержат Собянина", - обращается к посетителям сайта Сергей Лукьяненко, отмечая, что действующий глава закладывает фундамент достойной жизни города как в настоящем, так и в будущем.
"Агитация" со стороны представителей интеллигенции в пользу действующего мэра началась еще в апреле, когда знаменитости и популярные блогеры заполонили соцсети публикациями с хештегом #мэрсобянин. В интернете появились посты от имени телеведущей Елены Малышевой, артиста Максима Галкина, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и других. Все это преподносится под видом стихийного движения
в поддержку градоначальника, но при этом напоминает уже привычные приемы правительственных политтехнологов.
Так, например, Галкин у себя в Instagram объявил: "Сергей Семенович стал первым руководителем столицы за всю ее новейшую капиталистическую историю, которому удалось остановить и даже повернуть вспять коммерциализацию городского центра". Артистка Лариса Гузеева написала, что "с каждым годом этот город все прекраснее и современнее, потому что им занимается человек, которому не все равно! Для тех, кто не в курсе, - С. С. Собянин!".
Рядовые же москвичи жалуются на то, что не увидеть портрет градоначальника по пути на работу практически невозможно
. Социальная сеть "Одноклассники" с недавнего времени стала предлагать бонусы и игровые монеты в обмен на просмотр рекламных роликов, славящих градоначальника. В МФЦ
, где также ведется косвенная агитация в поддержку Собянина, называют себя "командой мэра", а вся атрибутика имеет пометки с именем Собянина, будто там не имеют права работать люди, голосующие против него.