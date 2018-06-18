Градозащитник сообщил об угрозах после публикации секретных протоколов о сносах исторических зданий в Москве Рубрики: Общество

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"Неизвестными лицами с телефонов департамента градостроительной политики на меня и коллег начало оказываться серьезное давление с требованием удалить протоколы ГЗК, а также сообщить данные человека, предоставившего их. В противном случае всех нас "найдут органы". Это что? В Мэрии бандиты сидят?" - пишет Новичков.



Активист напоминает, что опубликованные им документы Градостроительно-земельной комиссии держались в секрете в течение 8 лет и содержат информацию как об осуществленных стройках, связанных со сносами исторических зданий и застройкой парков, так и разрабатываемые проекты, включая реновацию. "Очевидно, что публикация этих сведений напрямую затрагивает интересы крупнейших девелоперов", - отмечает Новичков, заявляя, что не намерен выполнять требования неизвестных.



Ранее Новичков поднял вопрос о необходимости ликвидации ГЗК, которая, по его словам, превратилась в конвейер по сносу домов, имеющих культурно-историческое значение, и легализации самовольного строительства на территории столицы. ГЗК должна была стать рекомендательным органом, однако вскоре стала работать в закрытом режиме, принимая решения без участия представителей научной, экспертной, краеведческой и экологической общественности, и не доводя их до всеобщего сведения.



После подписания протоколов в них могут абсолютно произвольным образом вноситься правки, серьезно изменяющие проект в интересах застройщиков. Более того, зачастую комиссия не рекомендует, а обязывает органы государственной власти в сфере архитектуры, экологии, защиты культурного наследия реализовывать те или иные проекты. За 8 лет существования ГЗК были приняты сотни решений о сносах исторических зданий и новом строительстве на их месте, включая снос Дома Привалова на Садовнической улице, ДК Серафимовича в Среднем Тишинском переулке, усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной и других исторических зданий.



Кроме того, комиссия фактически легализовала более тысячи объектов самовольного строительства и застройку более 500 парков и зеленых зон, а многие исторические здания отданы под реконструкцию, которая фактически означает полный или частичный снос. Кроме того, активист отметил механистический характер работы комиссии: одно из заседаний продолжалось 35 минут, при этом было рассмотрено 75 вопросов, и рассмотрение каждого из вопросов заняло ровно 28 секунд. Все это заставляет усомниться в целесообразности существования комиссии как таковой. Координатору движения "Архнадзор" Андрею Новичкову начали поступать угрозы после обнародования закрытых документов Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы, касающихся сноса исторических зданий. По словам градозащитника, его принуждают удалить документы из сети, а также сообщить о человеке, предоставившем секретные протоколы. Об этом активист написал в Facebook "Неизвестными лицами с телефонов департамента градостроительной политики на меня и коллег начало оказываться серьезное давление с требованием удалить протоколы ГЗК, а также сообщить данные человека, предоставившего их. В противном случае всех нас "найдут органы". Это что? В Мэрии бандиты сидят?" - пишет Новичков.Активист напоминает, что опубликованные им документы Градостроительно-земельной комиссии держались в секрете в течение 8 лет и содержат информацию как об осуществленных стройках, связанных со сносами исторических зданий и застройкой парков, так и разрабатываемые проекты, включая реновацию. "Очевидно, что публикация этих сведений напрямую затрагивает интересы крупнейших девелоперов", - отмечает Новичков, заявляя, что не намерен выполнять требования неизвестных.Ранее Новичков поднял вопрос о необходимости ликвидации ГЗК, которая, по его словам, превратилась в конвейер по сносу домов, имеющих культурно-историческое значение, и легализации самовольного строительства на территории столицы. ГЗК должна была стать рекомендательным органом, однако вскоре стала работать в закрытом режиме, принимая решения без участия представителей научной, экспертной, краеведческой и экологической общественности, и не доводя их до всеобщего сведения.После подписания протоколов в них могут абсолютно произвольным образом вноситься правки, серьезно изменяющие проект в интересах застройщиков. Более того, зачастую комиссия не рекомендует, а обязывает органы государственной власти в сфере архитектуры, экологии, защиты культурного наследия реализовывать те или иные проекты. За 8 лет существования ГЗК были приняты сотни решений о сносах исторических зданий и новом строительстве на их месте, включая снос Дома Привалова на Садовнической улице, ДК Серафимовича в Среднем Тишинском переулке, усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной и других исторических зданий.Кроме того, комиссия фактически легализовала более тысячи объектов самовольного строительства и застройку более 500 парков и зеленых зон, а многие исторические здания отданы под реконструкцию, которая фактически означает полный или частичный снос. Кроме того, активист отметил механистический характер работы комиссии: одно из заседаний продолжалось 35 минут, при этом было рассмотрено 75 вопросов, и рассмотрение каждого из вопросов заняло ровно 28 секунд. Все это заставляет усомниться в целесообразности существования комиссии как таковой.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 18 июня 2018 г. Градозащитники обнародовали протоколы Градостроительно-земельной комиссии, легализующие незаконную застройку

По словам координатора "Архнадзора" Андрея Новичкова, Градостроительно-земельная комиссия превратилась в закрытый орган, штампующий решения о ликвидации исторической застройки и легализации самовольного строительства.

