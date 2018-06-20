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Фонды помощи бездомным сообщили об исчезновении своих подопечных из Москвы на время ЧМ
20 июня 2018 г. | Время публикации 16:05 | Последние изменения 16:13
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Координаторы общественных организаций, помогающих бездомным, сообщают об исчезновении бродяг из Москвы на время чемпионата мира по футболу. Источники "Русфонда" в этой сфере рассказали, что сами бездомные еще до начала ЧМ говорили волонтерам, что их пригрозили вывезти "за 101-й километр", если они останутся в городе на время мундиаля.

"Идет замалчивание чистой воды. Даже некоторые коллеги утверждают, что никаких проблем нет, лишь бы не портить отношения с депсоцразвития [департаментом социального развития Москвы]. Но все наши места закрыты или стоят пустые", - рассказал собеседник благотворительного фонда. Он отметил, что многим нужны лекарства и перевязка, но благотворители не могут найти своих подопечных.

Директор центра "Дом друзей" Лана Журкина рассказала, что в офис организации перестали приходить бездомные с диабетом, которым жизненно необходим инсулин. Кроме того, на время ЧМ закрылась самая известная палатка обогрева и выдачи еды у Комсомольской площади. Бездомных направляют в Центр социальной адаптации, который находится в промзоне в Люблино.

По словам анонимного источника "Русфонда", распоряжение исходило от департамента труда и социальной защиты населения Москвы. "Для бездомных перемещение на такие расстояния - большой стресс. Наша организация в любом случае не может возить туда еду: у нас для этого нет транспорта. Но нам было сказано прямым текстом: "Месяц не поедят - не умрут", - прокомментировал он.

Другую палатку, расположенную у Киевского вокзала, перенесли подальше от гостиниц и мест скопления туристов. Полицейские направляют бродяг в сквер по соседству. Они подтвердили "Новой газете", что перенос точек раздачи еды связан с проведением чемпионата мира по футболу, и объяснили свои действия приказом ГУ МВД по Москве.
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