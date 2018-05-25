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Социологи порекомендовали Собянину "очеловечить" свой имидж перед выборами
20 июня 2018 г. | Время публикации 19:03 | Последние изменения 19:34
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
ВЦИОМ рекомендовал мэру Москвы Сергею Собянину оптимизировать имидж перед сентябрьскими выборами и строить свою кампанию на демонстрации любви к Москве и близости к москвичам. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в мэрии.

По данным издания, рекомендации основаны на специальном исследовании, которое социологи провели для мэрии весной. В частности, Собянину посоветовали перейти от образа менеджера к образу "служителя": обсуждать с горожанами принимаемые решения, показывать знание истории Москвы, проблем районов, защищать памятники архитектуры.

Еще одна опорная точка предвыборной кампании Собянина - попытка придать ему более живой, "человеческий" имидж. Мэр уже стал вести себя по-другому, подтвердил источник РБК, близкий к столичному правительству: стал больше общаться с людьми во время мероприятий, проехался в метро и на электричке, спел песню на фестивале "Московская весна a capella" и взял собаку из приюта.

Собянин также выступил с критикой федеральных властей, оспорив предложение министра финансов Антона Силуанова отдать часть доходов Москвы другим регионам. Градоначальник заявил, что от изъятия доходов у столицы "потеряют все - и москвичи, и город, и страна".

На выборы Собянин идет самовыдвиженцем, то есть помимо прохождения муниципального фильтра ему надо собрать не менее 36 тысяч подписей избирателей. Мэр назвал это выдвижением от "партии москвичей", отметив, что "сбор десятков тысяч подписей - это хорошая возможность услышать пожелания и наказы москвичей".
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