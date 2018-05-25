Социологи порекомендовали Собянину "очеловечить" свой имидж перед выборами

ВЦИОМ рекомендовал мэру Москвы Сергею Собянину оптимизировать имидж перед сентябрьскими выборами и строить свою кампанию на демонстрации любви к Москве и близости к москвичам. Об этом пишет РБК
со ссылкой на источники в мэрии.
По данным издания, рекомендации основаны на специальном исследовании, которое социологи провели для мэрии весной. В частности, Собянину посоветовали перейти от образа менеджера к образу "служителя": обсуждать с горожанами принимаемые решения, показывать знание истории Москвы, проблем районов, защищать памятники архитектуры.
Еще одна опорная точка предвыборной кампании Собянина - попытка придать ему более живой, "человеческий" имидж. Мэр уже стал вести себя по-другому, подтвердил источник РБК, близкий к столичному правительству: стал больше общаться с людьми во время мероприятий, проехался в метро и на электричке, спел песню на фестивале "Московская весна a capella" и взял собаку из приюта.
Собянин также выступил с критикой федеральных властей, оспорив
предложение министра финансов Антона Силуанова отдать часть доходов Москвы другим регионам. Градоначальник заявил, что от изъятия доходов у столицы "потеряют все - и москвичи, и город, и страна".
На выборы Собянин идет самовыдвиженцем, то есть помимо прохождения муниципального фильтра ему надо собрать не менее 36 тысяч подписей избирателей. Мэр назвал это выдвижением от "партии москвичей"
, отметив, что "сбор десятков тысяч подписей - это хорошая возможность услышать пожелания и наказы москвичей".