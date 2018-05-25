Социологи порекомендовали Собянину "очеловечить" свой имидж перед выборами

8 июня 2018 г. "Иду от "партии москвичей": Собянин сдал документы на самовыдвижение в мэры

Собянин заявил, что "сбор десятков тысяч подписей - это хорошая возможность услышать пожелания и наказы москвичей". Он также заявил, что проведение чемпионата мира по футболу не повлияет на ход кампании по выборам мэра.