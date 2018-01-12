Эксперты рассказали, почему в столице не приживается раздельный сбор мусора Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Одна из причин проблем с раздельным сбором отходов - наличие в домах мусоропроводов, которые очевидно непригодны для сортировки отходов, как и продвинутые для своего времени зарубежные системы вакуумного мусороудаления 1970-х годов. Одним из способов решения проблемы является демонтаж мусоропроводов, к тому же централизованное решение проблемы позволяет высвободить помещения мусорных комнат и приспособить их под хранение колясок, будку консьержа или комнаты для сбора разных категорий вторсырья. Можно также обратить внимание на зарубежный опыт: в домах Швеции оборудованы так называемые комнаты окружающей среды - герметичные помещения в нижних этажах зданий либо в отдельно стоящих постройках, где устанавливают контейнеры для раздельного сбора отходов, в том числе пищевых.



Еще один способ — вынести сортировку из квартиры на специально оборудованные площадки. Мусоропровод и комната для них на первом этаже сохраняются, туда отправляется все, кроме пищевых отходов. Сортировка происходит вручную или автоматически, оставляя примерно 10% твердых бытовых отходов, которые переработать невозможно. Кроме того, теоретически мусоропровод можно приспособить к раздельному сбору отходов, если сбрасывать в него сортированный мусор в мешках разного цвета. Однако без проверки и дополнительной сортировки в этом случае обойтись невозможно, поэтому эксперты признают его малореалистичным.



Вторая и куда более распространенная причина - незаинтересованность и неприученность к раздельному сбору как таковому. Если на Западе сортировать мусор учат с детства, то в России его "смешивают" уже на этапе сбора. На Западе существуют и более интересные "стимулы": за вывоз несортированного мусора приходится платить существенно больше, чем за сортированный. С другой стороны, теснота московских квартир и кухонь элементарно не позволяет держать несколько ведер для разных видов мусора. Кроме того, если точки для раздельного сбора будут находиться за пределами дома, многие предпочтут не тратить время на то, чтобы дойти до них.



Напомним, в начале года министр экологии Подмосковья Александр Коган, заявил, что власти Подмосковья вместе с общественными организациями будут просить жителей



Между тем столичные власти признали, что в столице нет компании, которая могла бы вывозить собранное жителями вторсырье. При этом в новых проектах жилых домов, в том числе строящихся по программе реновации, предусмотрены комнаты для раздельного сбора отходов, которая должна стать альтернативой мусоропроводам.



Эксперты назвали причины того, почему в России и даже в Москве по-прежнему не приживается раздельный сбор мусора. Помимо неоднократно упоминавшейся халатности мусорщиков, сваливающих все отходы в общую кучу при вывозе, этому есть и другие объяснения. Так, столичные мусоропроводы просто не приспособлены для раздельного сбора, как и квартиры: держать в кухне несколько ведер для разных типов мусора просто негде. Об этом пишет "Московский комсомолец" Одна из причин проблем с раздельным сбором отходов - наличие в домах мусоропроводов, которые очевидно непригодны для сортировки отходов, как и продвинутые для своего времени зарубежные системы вакуумного мусороудаления 1970-х годов. Одним из способов решения проблемы является демонтаж мусоропроводов, к тому же централизованное решение проблемы позволяет высвободить помещения мусорных комнат и приспособить их под хранение колясок, будку консьержа или комнаты для сбора разных категорий вторсырья. Можно также обратить внимание на зарубежный опыт: в домах Швеции оборудованы так называемые комнаты окружающей среды - герметичные помещения в нижних этажах зданий либо в отдельно стоящих постройках, где устанавливают контейнеры для раздельного сбора отходов, в том числе пищевых.Еще один способ — вынести сортировку из квартиры на специально оборудованные площадки. Мусоропровод и комната для них на первом этаже сохраняются, туда отправляется все, кроме пищевых отходов. Сортировка происходит вручную или автоматически, оставляя примерно 10% твердых бытовых отходов, которые переработать невозможно. Кроме того, теоретически мусоропровод можно приспособить к раздельному сбору отходов, если сбрасывать в него сортированный мусор в мешках разного цвета. Однако без проверки и дополнительной сортировки в этом случае обойтись невозможно, поэтому эксперты признают его малореалистичным.Вторая и куда более распространенная причина - незаинтересованность и неприученность к раздельному сбору как таковому. Если на Западе сортировать мусор учат с детства, то в России его "смешивают" уже на этапе сбора. На Западе существуют и более интересные "стимулы": за вывоз несортированного мусора приходится платить существенно больше, чем за сортированный. С другой стороны, теснота московских квартир и кухонь элементарно не позволяет держать несколько ведер для разных видов мусора. Кроме того, если точки для раздельного сбора будут находиться за пределами дома, многие предпочтут не тратить время на то, чтобы дойти до них.Напомним, в начале года министр экологии Подмосковья Александр Коган, заявил, что власти Подмосковья вместе с общественными организациями будут просить жителей отказаться от использования мусоропроводов и вести работу по переходу на раздельный сбор мусора с собственниками частных домов и жильцами СНТ. Он также заявил, что для внедрения системы раздельного сбора мусора в Московской области необходимо ввести повышенную административную ответственность и создать "институт мусорного детектива": для управляющих компаний, занятых сбором мусора, необходимо ввести дифференцированный тариф и уменьшать ставку в случае использования системы раздельного сбора.Между тем столичные власти признали, что в столице нет компании, которая могла бы вывозить собранное жителями вторсырье. При этом в новых проектах жилых домов, в том числе строящихся по программе реновации, предусмотрены комнаты для раздельного сбора отходов, которая должна стать альтернативой мусоропроводам.



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