Никольская улица в Москве стала неофициальным местом сбора болельщиков ЧМ-2018

17 июня 2018 г. Роспотребнадзор не поверил в существование в Москве ресторана, где обсчитывают иностранных болельщиков

В социальных сетях ранее появились фотографии, на которых было отчетливо видно, что в одном из кафе возле "Лужников" цены в русскоязычном и англоязычном вариантах меню различались вдвое.