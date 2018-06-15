Никольская улица в Москве стала неофициальным местом сбора болельщиков ЧМ-2018

Никольская улица в Москве стала местом притяжения для болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу. С начала чемпионата существенно выросла выручка в предприятиях общепита и сувенирных магазинах: особым спросом пользуются кулоны с изображением храма Василия Блаженного. А вот магазины обуви, одежды и парфюмерии ощутили падение выручки, сообщает РБК
Никольская улица всегда была туристическим местом, но при этом находилась в тени более раскрученных локаций — Старого Арбата, Тверской, Кузнецкого Моста, Столешникова переулка. Хотя основным местом для отдыха болельщиков должна была стать фан-зона на Воробьевых горах, Никольская неожиданно стала главной точкой сбора всех футбольных фанатов.
Как пояснила директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина, это произошло прежде всего благодаря расположению улицы: на близлежащей Красной площади особый статус и нет точек общепита. Кроме того, в первые дни чемпионата вход на Красную площадь был закрыт из-за демонтажа конструкций после концерта в честь Дня России 12 июня. Это и привлекло внимание болельщиков к Никольской. После начала турнира, с 14 по 18 июня, количество ее упоминаний в масс-медиа выросло в три раза, а в соцсетях — более чем в два раза. А вот упоминаемость Арбата в дни чемпионата мира, напротив, сократилась.
В связи с притоком туристов владельцы кафе и ресторанов отмечают "дикий" рост выручки. Как рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. это касается даже тех предприятий, которые не транслируют футбольные матчи. С начала чемпионата выручка многих заведений на Никольской улице выросла в 2,5–3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а также с неделями накануне турнира. Аналогичный рост у рестораторов на Кузнецком Мосту и Тверской улице. Местный ресторан "Теремок" переведен на круглосуточный режим работы и ночью получает сопоставимую с дневной выручку. "В итоге продажи увеличились как минимум вдвое, — резюмирует глава сети "Теремок" Михаил Гончаров. — Атмосфера там сейчас царит сумасшедшая, болельщики стоят в очередях даже ночью. Жаль, что это всего на один месяц". А в кафе "Шоколадница" выручка выросла в среднем в три раза. По словам продавцов, особым спросом пользуется пиво, кофе и холодные напитки, которые позволяют фанатам "прийти в себя после танцев и скандирования".
"У нас тут за неделю уже сложилось четкое расписание, — рассказывает РБК официантка, работающая здесь в одном из кафе на Никольской (имя назвать отказалась). — Уже в 10 утра, когда открывается большинство заведений, народ начинает подтягиваться. С утра завтракают, пьют кофе, покупают сувениры. Все довольно тихо, без особого фанатизма. С двух часов начинается подготовка к вечернему матчу — болельщики пьют огромное количество пива, репетируют песни и речевки, разогреваются. Часов с 19–20 здесь уже танцы, крики, веселье. И так каждый день. Заканчивается к утру".
Резкий приток посетителей зафиксировали и расположенные на Никольской продуктовые магазины. В выходные 16–17 июня трафик в магазине "Перекресток Экспресс" вырос более чем на 30%, повышенным спросом пользовались прохладительные напитки, табак, кондитерские изделия и чипсы. Активно разбирают продукцию и в сувенирных лавках, которые работают в режиме "до последнего клиента", а также бижутерию: особым успехом в эти дни пользуется кулон с храмом Василия Блаженного. Выручка аптек в центральных районах города за последнюю неделю выросла в полтора раза, в основном за счет нелекарственных средств, в частности, презервативов.
А вот "пострадавшими" от нашествия болельщиков на Никольскую оказались магазины, специализирующиеся на торговле одеждой, обувью и парфюмерией. По словам администраторов, иностранцы интересуются не столько шоппингом, сколько развлечениями. "Посетителей стало меньше, потому что группы фанатов просто закрывают вход своими плакатами, собираются у входа, начинают скандировать. Ощутимое падение выручки для нас", — констатирует сотрудник магазина парфюмерии "Новая Заря".
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