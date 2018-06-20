

Пассажира столичного метро обязали возместить ущерб за падение на пути Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru Суд удовлетворил иск Московского метрополитена к мужчине, который в нетрезвом состоянии упал на пути. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подземки, теперь он должен транспортному предприятию 20 тысяч рублей, а работа по судебным взысканиям с пассажиров-нарушителей станет системной.



Инцидент, ставший причиной судебного разбирательства, произошел 1 апреля 2017 года на станции "Выхино", когда нетрезвый мужчина сошел с платформы под поезд. Машинист применил экстренное торможение, и нарушитель остался невредим. Московский метрополитен через суд потребовал возместить расходы на реабилитацию машиниста и выплату среднего заработка за время, пока он проходил курс лечения в сумме около 20 тысяч рублей. Иск был удовлетворен в полном объеме.



"Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Из-за этого пассажиры в вагонах могли упасть и получить серьезные травмы, к счастью, никто не пострадал. Для нас крайне важно предотвращать такие случаи. Нарушители должны осознавать, что могут навредить не только себе, но и другим пассажирам, среди которых немало детей и пожилых людей. Кроме того, подобные инциденты влияют на график движения поездов", - подчеркнули в пресс-службе метро, отметив, что очевидцы инцидентов испытывают сильный стресс, а вынужденная задержка составов приводит к увеличению их времени в пути.



Это первый случай, когда метрополитен подал иск в суд на пассажира. По словам собеседника агентства, теперь метро сделает работу по судебным взысканиям с нарушителей системной. Предприятие будет предъявлять иски к ним и требовать компенсации в случае длительного сбоя в графике движения поездов на линии или повреждения имущества метрополитена. Так, например, стоимость нового лобового стекла для замены в подвижном составе составляет более 40 тысяч рублей.







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