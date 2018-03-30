Неизвестные в балаклавах избивают жителей 40-этажного ЖК на Ленинградском шоссе, конфликтующих с управляющей компанией Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



9 июня в жилом комплексе произошла драка между жителями и неизвестными людьми в балаклавах. Как сообщили местные жители, объект сдавался в эксплуатацию с существенными нарушениями, включая



До этого один из собственников ТСЖ проник в управление и подделал выборные протоколы, оформив управление над домом на компанию ООО "Эксплуатация": по словам одного из местных жителей, собственник получил квартиру в ЖК от застройщика, чтобы оформить сдачу комплекса в эксплуатацию без гарантийных обязательств. А в его квартире проживает юрист этой компании. После ввода ЖК в эксплуатацию начались многочисленные неполадки: ломались лифты, не работала пожарная сигнализация и система дымоудаления. Потом жители узнали, что управляющая компания поселила своих рабочих на технических этажах, где проживание запрещено.



Решив навести порядок в ТСЖ, люди выбрали новую управляющую компанию, однако представители старой попросту не пустили новую управляющую компанию на территорию ЖК и привлекли к этому неких неизвестных людей. 6 июня жильцы организовали собрание, на котором приняли решение заменить управляющую компанию в паркинге: прежняя компания сдавала машиноместа посторонним и плохо следила за его техническим состоянием. Жильцы собрались, чтобы помочь новой управляющей компании "АС Сервис" войти на территорию паркинга. Однако здесь в конфликт вмешались молодые люди в балаклавах.











"Новая управляющая компания, предупредив милицию, приехала к объекту. Когда мы спустились в паркинг, он оказался закрыт, - рассказал житель комплекса Виталий Дубинин. - И мы видим, как к нам подходит порядка 15 мальчиков кавказской внешности, которые, не стесняясь камер, надевают на себя балаклавы. В руках у них фонарики 40-сантиметровые - как дубинки. И начинают просто м***хать. По 5-6 человек одного человека били. Мне досталось по почкам два раза. Закроем глаза на национальность - просто чуваки в масках начинают бить собственников имущества за попытку отстоять свои права". Полиция практически не противодействовала нападающим.



Одним из комментаторов поста в



Тогда управляющая компания блокировала вход в паркинг недовольным жителям, а одна машина даже сгорела на парковке. В СМИ сообщалось о связи этой компании с предпринимателем Александром Купчиным, причастным к захвату десятков жилых домов в подмосковных Химках. Сам Близнец назвал драку провокацией неплательщиков за парковочные места. "У них задолженности по 800 тысяч, миллиону. Они живут этим, что не платят - они только воюют", - заявил он.



Люди же утверждают, что отказываются платить управляющей компании в знак протеста, а обращения в полицию остаются без ответа. Более того, на территории жилого комплекса под видом охранников постоянно присутствуют неизвестные люди без документов на осуществление охранной деятельности, и активисты опасаются за свои семьи. "В случае чего они могут проломить голову и сбежать к себе на родину. Никто их никогда не найдет. Полиция приедет, только когда кого-то убьют. Тогда они начнут искать "неустановленное лицо кавказской национальности". Хе**во нарисуют фоторобот, под который подойдет любой русский мужик с бородой".



Другая жительница "Северного парка" рассказала, что жильцы намерены устроить протестную акцию на Ленинградском шоссе во время чемпионата мира по футболу, однако надеется, что власти обратят внимание на проблему. Пока же за 10 дней на конфликт с людьми в балаклавах не обратили внимание ни в управе, ни в префектуре. Жители назначили встречу с главой управы Войковского района Ларисой Осиповой, чтобы все же привлечь внимание властей к этой теме.



В жилом комплексе "Северный парк" на Ленинградском шоссе появились люди в балаклавах, которые силовыми методами отстаивают интересы компании, незаконно управляющей домом. На конфликт не обратили внимание ни полиция, ни управа, ни префектура, сообщает "МБХ медиа" 9 июня в жилом комплексе произошла драка между жителями и неизвестными людьми в балаклавах. Как сообщили местные жители, объект сдавался в эксплуатацию с существенными нарушениями, включая отсутствие системы пожаротушения , неработающую пожарную сигнализацию и систему дымоудаления. В управляющей компании заявили, что этими проблемами не занимаются, а застройщик уже снял с себя обязательства за недоделки.До этого один из собственников ТСЖ проник в управление и подделал выборные протоколы, оформив управление над домом на компанию ООО "Эксплуатация": по словам одного из местных жителей, собственник получил квартиру в ЖК от застройщика, чтобы оформить сдачу комплекса в эксплуатацию без гарантийных обязательств. А в его квартире проживает юрист этой компании. После ввода ЖК в эксплуатацию начались многочисленные неполадки: ломались лифты, не работала пожарная сигнализация и система дымоудаления. Потом жители узнали, что управляющая компания поселила своих рабочих на технических этажах, где проживание запрещено.Решив навести порядок в ТСЖ, люди выбрали новую управляющую компанию, однако представители старой попросту не пустили новую управляющую компанию на территорию ЖК и привлекли к этому неких неизвестных людей. 6 июня жильцы организовали собрание, на котором приняли решение заменить управляющую компанию в паркинге: прежняя компания сдавала машиноместа посторонним и плохо следила за его техническим состоянием. Жильцы собрались, чтобы помочь новой управляющей компании "АС Сервис" войти на территорию паркинга. Однако здесь в конфликт вмешались молодые люди в балаклавах."Новая управляющая компания, предупредив милицию, приехала к объекту. Когда мы спустились в паркинг, он оказался закрыт, - рассказал житель комплекса Виталий Дубинин. - И мы видим, как к нам подходит порядка 15 мальчиков кавказской внешности, которые, не стесняясь камер, надевают на себя балаклавы. В руках у них фонарики 40-сантиметровые - как дубинки. И начинают просто м***хать. По 5-6 человек одного человека били. Мне досталось по почкам два раза. Закроем глаза на национальность - просто чуваки в масках начинают бить собственников имущества за попытку отстоять свои права". Полиция практически не противодействовала нападающим.Одним из комментаторов поста в Facebook , из которого стало известно о драке, стал сотрудник управляющей компании Андрей Близнец, который обвинил местных жителей во лжи и порекомендовал "устроиться на работу и оплатить долги". Как выяснили блогеры, ранее он возглавлял компанию "Билдинг групп", которая год назад силовыми методами удерживала контроль над паркингом ЖК "Вершинино" на юге Москвы.Тогда управляющая компания блокировала вход в паркинг недовольным жителям, а одна машина даже сгорела на парковке. В СМИ сообщалось о связи этой компании с предпринимателем Александром Купчиным, причастным к захвату десятков жилых домов в подмосковных Химках. Сам Близнец назвал драку провокацией неплательщиков за парковочные места. "У них задолженности по 800 тысяч, миллиону. Они живут этим, что не платят - они только воюют", - заявил он.Люди же утверждают, что отказываются платить управляющей компании в знак протеста, а обращения в полицию остаются без ответа. Более того, на территории жилого комплекса под видом охранников постоянно присутствуют неизвестные люди без документов на осуществление охранной деятельности, и активисты опасаются за свои семьи. "В случае чего они могут проломить голову и сбежать к себе на родину. Никто их никогда не найдет. Полиция приедет, только когда кого-то убьют. Тогда они начнут искать "неустановленное лицо кавказской национальности". Хе**во нарисуют фоторобот, под который подойдет любой русский мужик с бородой".Другая жительница "Северного парка" рассказала, что жильцы намерены устроить протестную акцию на Ленинградском шоссе во время чемпионата мира по футболу, однако надеется, что власти обратят внимание на проблему. Пока же за 10 дней на конфликт с людьми в балаклавах не обратили внимание ни в управе, ни в префектуре. Жители назначили встречу с главой управы Войковского района Ларисой Осиповой, чтобы все же привлечь внимание властей к этой теме.



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