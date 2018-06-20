Жара и грозы придут в Москву в конце недели Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В субботу, 23 июня, температура впервые за сезон "перешагнет отметку в 30 градусов, и воздух может раскалиться до 32 градусов", сказал собеседник агентства. Вместе с жарой придут дожди с грозами и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, уточнила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. В воскресенье, 24 июня, температура опустится до 20-25 градусов, ожидаются небольшие дожди. Дожди и грозы Макарова рекомендовала пережидать в помещении.



В ближайшие три дня в столичном регионе ожидается жаркая погода, после которой начнется период небольшого похолодания, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. В четверг и пятницу переменная облачность, осадков не ожидается. 21 июня днем воздух прогреется до 24-26 градусов, 22 июня - до 28-30 градусов.В субботу, 23 июня, температура впервые за сезон "перешагнет отметку в 30 градусов, и воздух может раскалиться до 32 градусов", сказал собеседник агентства. Вместе с жарой придут дожди с грозами и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, уточнила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. В воскресенье, 24 июня, температура опустится до 20-25 градусов, ожидаются небольшие дожди. Дожди и грозы Макарова рекомендовала пережидать в помещении.



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