Жара и грозы придут в Москву в конце недели

В ближайшие три дня в столичном регионе ожидается жаркая погода, после которой начнется период небольшого похолодания, сообщили "Интерфаксу"
в Гидрометцентре России. В четверг и пятницу переменная облачность, осадков не ожидается. 21 июня днем воздух прогреется до 24-26 градусов, 22 июня - до 28-30 градусов.
В субботу, 23 июня, температура впервые за сезон "перешагнет отметку в 30 градусов, и воздух может раскалиться до 32 градусов", сказал собеседник агентства. Вместе с жарой придут дожди с грозами и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду, уточнила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. В воскресенье, 24 июня, температура опустится до 20-25 градусов, ожидаются небольшие дожди. Дожди и грозы Макарова рекомендовала пережидать в помещении.