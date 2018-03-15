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ФАС возбудила дело против аэропорта Домодедово из-за дискриминации таксопарков
20 марта 2018 г. | Время публикации 19:53 | Последние изменения 20:11
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против аэропорта Домодедово из-за дискриминации некоторых служб такси. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе регулятора. Аналогичные решения по аэропортам Шереметьево и Внуково пока не приняты, но находятся "в процессе".

Дело возбуждено по признакам нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции - этот пункт запрещает создание дискриминационных условий. В "Домодедово" пообещали предоставить подробный ответ на позицию ФАС после получения документов из ведомства, пишет РБК. Собеседник издания подчеркнул, что аэропорт всегда выступал за конкуренцию, безопасные и качественные перевозки.

Ранее мэр Москвы и губернатор Московской области обратили внимание ФАС на ограничение конкуренции в работе такси на первых линиях аэропортов. Сейчас они поставлены в неравные условия, а пассажиры вынуждены платить больше перевозчику, которого назначил аэропорт.

В ФАС пообещали добиться расширения списка таксопарков и водителей, имеющих право работать на первой линии аэропортов. Глава ведомства Игорь Артемьев грозил "жесточайшими штрафами" воздушным гаваням, которые не выполнят требования антимонопольщиков. На прошлой неделе он заявил, что аэропорты занимаются профанацией достигнутых договоренностей и "подкладывают дохлую свинью", когда утверждают, что ситуация поменялась.

От аэропортов требуют гибкости перед чемпионатом мира по футболу, чтобы не допустить повторения ситуации, возникшей во время Кубка конфедераций в прошлом году. Тогда таксист довез чилийского журналиста из "Домодедово" до центра Москвы за 50 тысяч рублей. Власти Москвы предлагали выработать единые условия работы такси в аэропортах: допустить к "первой линии" все легальные компании столицы и Подмосковья, а также ввести понятные и прозрачные тарифы.
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