ФАС возбудила дело против аэропорта Домодедово из-за дискриминации таксопарков

15 марта 2018 г. Глава ФАС разругал и обвинил московские аэропорты в подсовывании "дохлой свиньи" из-за работы такси

Игорь Артьемьев возмутился, что аэропорты занимаются "профанацией" договоренностей и не расширяют перечень компаний такси, допущенных до работы около выходов и перронов. Ранее глава ФАС грозил аэропортам "жесточайшими штрафами".