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Суд отказался закрыть свалку в Волоколамске, несмотря на нарушения, и ограничился штрафом
20 марта 2018 г. | Время публикации 18:53 | Последние изменения 19:07
Рубрики: Экология  
 
© РИА Новости / Максим Блинов
Волоколамский городской суд не стал останавливать работу мусорного полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске по требованию Роспотребнадзора. Об этом РБК сообщил представитель суда. Вместо этого на управляющую организацию ООО "Ядрово" наложен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Роспотребнадзор проводил административное расследование по жалобе жителя деревни Ядрово, пишет издание. Специалисты выявили нарушения гигиенических требований к устройству, содержанию и эксплуатации полигона, а также превышение допустимого уровня сероводорода в жилой зоне. В протоколе говорится, что к этому, в частности, привела недостаточная пересыпка отходов грунтом.

Роспотребнадзор составил административный протокол по статье 8.2 КоАП ("Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами"). После чего обратился в суд с требованием приостановить работу свалки на 90 суток.

Напомним, жители Волоколамска и его окрестностей с начала марта проводят массовые акции, требуя закрыть полигон "Ядрово". Перед выборами несколько таких акций закончились задержаниями участников. А в день выборов Волоколамск показал самую низкую явку по Подмосковью.

С 6 марта и до особого распоряжения на полигоне введен режим чрезвычайной ситуации, однако о закрытии "Ядрово" речи нет. По словам замглавы администрации Волоколамского района Игоря Виноградского, подача мусора на полигон "Ядрово" прекращена, а часть полигона уже засыпана грунтом. Он пообещал, что до 24 марта полигон будет засыпан полностью, передает телеканал 360. 23 марта на свалке начнется монтаж системы дегазации, заработать она должна до 15 июня.
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