Суд отказался закрыть свалку в Волоколамске, несмотря на нарушения, и ограничился штрафом

19 марта 2018 г. Активисты Волоколамска провели альтернативные выборы на "похоронном" пикете против свалки "Ядрово" (ВИДЕО)

Участники акции организовали траурную процессию с венками и машиной ритуальной службы, после чего сымитировали процедуру голосования в мусорную урну. Явка на выборы в Волоколамском районе оказалась ниже всех в Подмосковье.