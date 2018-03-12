Суд отказался закрыть свалку в Волоколамске, несмотря на нарушения, и ограничился штрафом

Волоколамский городской суд не стал останавливать работу мусорного полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске по требованию Роспотребнадзора. Об этом РБК
сообщил представитель суда. Вместо этого на управляющую организацию ООО "Ядрово" наложен штраф в размере 150 тысяч рублей.
Роспотребнадзор проводил административное расследование по жалобе жителя деревни Ядрово, пишет издание. Специалисты выявили нарушения гигиенических требований к устройству, содержанию и эксплуатации полигона, а также превышение допустимого уровня сероводорода в жилой зоне. В протоколе говорится, что к этому, в частности, привела недостаточная пересыпка отходов грунтом.
Роспотребнадзор составил административный протокол по статье 8.2 КоАП ("Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами"). После чего обратился в суд с требованием приостановить работу свалки на 90 суток.
Напомним, жители Волоколамска и его окрестностей с начала марта проводят массовые акции, требуя закрыть полигон "Ядрово". Перед выборами несколько таких акций закончились задержаниями участников. А в день выборов Волоколамск показал самую низкую явку
по Подмосковью.
С 6 марта и до особого распоряжения на полигоне введен режим чрезвычайной ситуации, однако о закрытии "Ядрово" речи нет. По словам замглавы администрации Волоколамского района Игоря Виноградского, подача мусора на полигон "Ядрово" прекращена, а часть полигона уже засыпана грунтом. Он пообещал, что до 24 марта полигон будет засыпан полностью, передает телеканал 360
. 23 марта на свалке начнется монтаж системы дегазации, заработать она должна до 15 июня.