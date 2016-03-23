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Средней московской семье надо копить на квартиру в новостройке около 10 лет
20 марта 2018 г. | Время публикации 14:31 | Последние изменения 14:33
Рубрики: Недвижимость  
 
Global Look Press
Московской семье из двух работающих человек со средним доходом понадобится около 10 лет, чтобы при минимально необходимых тратах накопить на обычную квартиру в столичной новостройке. К такому выводу пришли аналитики компании "Метриум", подсчитав коэффициент доступности новых домов в старых границах города.

Для этого эксперты соотнесли чистый доход семьи с бюджетом покупки. По данным Мосгорстата, средний доход в столице составляет 56 тысяч в месяц на одного человека, а прожиточный минимум - около 18 тысяч рублей на члена семьи. Таким образом, средний годовой доход составляет примерно 912 тысяч рублей.

При этом квартира комфорт-класса в пределах "старой" Москвы площадью 58,2 кв. м стоила на конец прошлого года 8,77 миллиона рублей. Следовательно, семье с указанным заработком надо копить на нее 9,5 лет. В "Метриуме" отметили, что за последний год покупка жилья стала более доступной за счет ипотеки. Однако среднестатистическая пара все же не может рассчитывать на двухкомнатную квартиру в столичных новостройках.

"Едва ли банк одобрит кредит, обслуживание которого достигнет 73% от чистого дохода семьи в месяц. Скорее всего, им придется согласиться на более бюджетный вариант однокомнатной квартиры до 38 квадратных метров, и даже в этом случае их финансовое благополучие и общее качество жизни будут оставлять желать лучшего", - заключила управляющий партнер компании Мария Литинецкая.

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