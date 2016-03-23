Средней московской семье надо копить на квартиру в новостройке около 10 лет

19 декабря 2016 г. Жилье в Москве стало "доступнее": вместо 13 лет копить надо 9, ни на что не тратя

В 2012 году показатель недоступности столичного жилья составлял 13,5 лет, сейчас же он составляет 9 лет, снизившись более чем на 35% за последние 4 года. При этом отмечается, что цены на недвижимость в столице почти не растут.