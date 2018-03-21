В центре Москвы мужчина пытался поджечь машины возле Совфеда, но загорелся сам (ВИДЕО) Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



О задержании мужчины, пытавшегося сжечь автомобили возле Совфеда, сообщила



Как сообщил источник, мужчина остановился возле Совфеда и начал бросать в припаркованные рядом автомобили бутылки с зажигательной смесью, которые принес с собой. "На тротуаре остановился мужчина, который открыл сумку и начал доставать оттуда бутылки. Как выяснилось, бутылки - с пока не установленной зажигательной смесью", - сообщил собеседник "КП".



По его словам, первая бутылка разбилась на проезжей части и ее содержимое загорелось. Вторая же отскочила от машины и разбилась прямо у ног поджигателя. Мужчине обрызгало брюки воспламеняющейся жидкостью, и они моментально вспыхнули. "На помощь подоспели случайные свидетели, они повалили горящего мужчину и сумели сбить пламя", - рассказал собеседник издания.



Вскоре на месте происшествия появилась охрана Совфеда и скрутила поджигателя. Затем его передали полиции.







Источник в верхней палате российского парламенте рассказал



По словам источника "КП", мужчина получил не опасные для жизни ожоги. Также издание сообщает, что задержанный состоит на учете в психиатрии. В центра Москвы вечером во вторник, 20 марта, задержали мужчину, бросавшего бутылки с зажигательной смесью в автомобили у здания Совета Федерации. От действий поджигателя никто не пострадал. Загорелся только он сам.О задержании мужчины, пытавшегося сжечь автомобили возле Совфеда, сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник издания рассказал, что обстоятельства произошедшего на Большой Дмитровке возле здания верхней палаты парламента удалось восстановить по записям с камер видеонаблюдения и рассказам очевидцев.Как сообщил источник, мужчина остановился возле Совфеда и начал бросать в припаркованные рядом автомобили бутылки с зажигательной смесью, которые принес с собой. "На тротуаре остановился мужчина, который открыл сумку и начал доставать оттуда бутылки. Как выяснилось, бутылки - с пока не установленной зажигательной смесью", - сообщил собеседник "КП".По его словам, первая бутылка разбилась на проезжей части и ее содержимое загорелось. Вторая же отскочила от машины и разбилась прямо у ног поджигателя. Мужчине обрызгало брюки воспламеняющейся жидкостью, и они моментально вспыхнули. "На помощь подоспели случайные свидетели, они повалили горящего мужчину и сумели сбить пламя", - рассказал собеседник издания.Вскоре на месте происшествия появилась охрана Совфеда и скрутила поджигателя. Затем его передали полиции.Источник в верхней палате российского парламенте рассказал РБК , что человек у здания Совета Федерации кидал "что-то горящее на асфальт" и "выкрикивал угрозы в адрес Совфеда. Собеседник агентства подтвердил, что поджигатель "ни в кого не попал, и никто не пострадал, кроме него самого". Второй источник РБК в Совфеде подтвердил информацию о происшествии.По словам источника "КП", мужчина получил не опасные для жизни ожоги. Также издание сообщает, что задержанный состоит на учете в психиатрии.



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