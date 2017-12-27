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Суд прекратил производство по делу о банкротстве фабрики "Меньшевик"
20 марта 2018 г. | Время публикации 10:57
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве кондитерской фабрики "Меньшевик", директор которой Илья Аверьянов в конце декабря устроил на предприятии стрельбу и обвиняется в убийстве человека. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости" из зала суда.

Суд признал необоснованным заявление одного из кредиторов предприятия Шамсутдина Раджабова о банкротстве фабрики, поскольку должник погасил сумму основного долга в размере 753 тысячи рублей за счет средств, предоставленных одним из учредителей. Как пояснил представитель "Меньшевика", еще одна задолженность в размере около 3,3 миллиона рублей представляет собой проценты за пользование чужими денежными средствами и не может учитываться при определении признаков банкротства. Суд согласился с представителем должника и прекратил производство по делу.

Представитель Раджабова возражал против прекращения банкротства, назвав действия должника злоупотреблением правом. Ранее сам Раджабов пояснил в суде, что право требования к фабрике перешло к нему по договорам от "Мосгаза" и компании "Денэм Холл", а задолженность подтверждена вступившими в силу судебными актами.

Напомним, утром 27 декабря 2017 года стало известно о перестрелке на фабрике "Меньшевик", в ходе которой был убит 31-летний охранник, уроженец Смоленской области Алексей Осипов. В ходе оперативно-розыскных действий 28 декабря был задержан экс-руководитель предприятия Илья Аверьянов. Свое участие в перестрелке он объяснил самообороной, после того, как ему начали угрожать огнестрельным оружием якобы пришедшие на предприятие взыскатели долгов. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что определенная группа лиц пытается незаконно завладеть фабрикой, однако кредиторы экс-руководителя и действующие собственники предприятия опровергают подобные сведения.
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