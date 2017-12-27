Суд прекратил производство по делу о банкротстве фабрики "Меньшевик"

13 января 2018 г. СКР проверит версию о рейдерском захвате фабрики "Меньшевик"

Продолжается следствие по делу о стрельбе на фабрике "Меньшевик" в Москве. Сейчас следователи проверяют версию о рейдерстве, но действующие собственники предприятия опровергают подобные сведения.