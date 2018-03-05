Участники митинга Удальцова в Москве не признали результаты президентских выборов

На Суворовской площади прошел митинг по итогам выборов президента России
, организованный лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым. Как сообщил сам Удальцов в Twitter
, участники митинга заявили, что не признают итоги прошедших выборов.
"Участники митинга заявили о непризнании итогов прошедших выборов президента и необходимости коренного реформирования законодательства о выборах", — отметил Удальцов. Он также добавил, что участники считают необходимым укреплять коалицию "лево-патриотических сил", в центре которой стоит кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин.
Также координатор "Левого фронта" назвал кампанию "фарсом", а дебаты — "клоунадой". "Мы сегодня однозначно здесь говорим, что итоги выборов не признаём. И мы должны делать всё, чтобы опротестовать эти результаты", — сказал Удальцов. По его словам, на митинг пришли около 500 человек, среди них представители Левого Фронта, КПРФ, Объединенной Коммунистической Партии, РРП и партии "Российский объединенный трудовой фронт" ("Рот Фронт"). По данным ТАСС, количество участников было намного меньше - всего несколько десятков активистов. Акция завершилась и прошла спокойно.