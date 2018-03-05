Участники митинга Удальцова в Москве не признали результаты президентских выборов

12 марта 2018 г. Власти согласовали митинг в центре столицы, посвященный итогам президентских выборов

Митинг, целью которого станет обсуждение итогов выборов президента РФ, пройдет 19 марта с 18:00 до 20:30 в сквере Суворовской площади, у памятника Суворову. Количество участников - до тысячи человек.