Заброшенный переход на Никольской реконструируют и откроют в конце 2019 года

В Москве началась реконструкция пешеходного перехода от станции метро "Театральная" на Никольскую улицу. Как сообщается на сайте
столичного департамента строительства, завершить реконструкцию планируется до конца 2019 года.
Переход от станции метро "Театральная" на площади Революции до Никольской, построенный в 1964 году, полностью закрыт с начала 2000-х годов. Его длина 94 метра, общая площадь сооружения – 5,5 тысячи квадратных метров. В переходе установят антивандальные светильники, оборудуют охранно-пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения, ступени оборудуют системой снегоудаления, а со стороны площади Революции установят лифт и лестницу с промежуточными площадками и колясочным спуском.
Постановление правительства Москвы о реконструкции перехода вышло еще в ноябре 1999 года. Работы планировалось выполнить за два года. Компания "Старград" должна была укрепить несущие конструкции перехода и примыкающих строений, обновить коммуникации и построить новые подземные уровни, причем без долгосрочного закрытия перехода.
Вместо этого застройщик вырыл огромный котлован, разрушив белокаменный фундамент Славяно-греко-латинской академии и поставив под угрозу разрушения
комплекс Заиконоспасского монастыря. Незаконные работы велись исключительно по ночам. Требования властей остановить стройку компания упорно игнорировала.
Прекратить вандализм удалось только после обращения тогдашнего мэра Юрия Лужкова в прокуратуру. В результате в столице было впервые возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда памятнику культурного наследия. Что касается закрытого пешеходного перехода, то еще в 2014 году был объявлен конкурс на его обследование
, а также на разработку рекомендаций по его ремонту и усилению. В 2016 году сообщалось о новом конкурсе
на реконструкцию перехода, однако работы там так и не начались.