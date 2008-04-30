Заброшенный переход на Никольской реконструируют и откроют в конце 2019 года

19 февраля 2016 г. Заброшенный переход с "Театральной" на Никольскую восстановят за 13 миллионов

Кратчайший путь от станции до ГУМа не работает уже несколько лет. Первая попытка его реконструкции обернулась скандалом и ущербом памятнику архитектуры федерального значения в размере 125 миллионов рублей.