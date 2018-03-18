В Нагорном районе Москвы отменили результаты выборов на участке, где победившему Путину пририсовали еще 700 голосов

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Нагорного района Москвы по рекомендации Мосгоризбиркома отменила результаты голосования на избирательном участке N1910 из-за расхождений в протоколах. Дальше в ситуации будут разбираться правоохранительные органы, сообщил ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
19 марта член ТИК Нагорного района с правом решающего голоса Дмитрий Кузнецов сообщил в Facebook
, что на участке 1910 на Артековской улице, 3 в ночь после выборов переписали оригинальный протокол. В результате у Владимира Путина, и так оказавшегося в лидерах, появилось 700 дополнительных голосов, а явка была накручена на 95%.
Лишние голоса приписали и некоторым другим кандидатам: Владимиру Жириновскому (+99), Павлу Грудинину (+43), Сергею Бабурину (+15). У остальных кандидатов в президенты голосов, наоборот, убавилось: у Ксении Собчак их стало на 25 меньше по сравнению с оригиналом протокола, у Бориса Титова - на 18, у Максима Сурайкина - на семь, у Григория Явлинского - на шесть голосов меньше.
Первоначальную копию протокола выдали наблюдателям, а второй протокол комиссия привезла в ТИК спустя три часа, говорится на сайте движения в защиту прав избирателей "Голос"
. При этом в числе подписей под вторым протоколом были подписи членов комиссии, отсутствовавших в день голосования.
Председатель участковой избирательной комиссии(УИК) N 1910 под камерами признал подлинность первоначального варианта протокола, выданного наблюдателям. Однако члены ТИК в отсутствии главы УИК решили признать вторую версию протокола и занесли эти данные в государственную автоматизированную систему "Выборы". Наблюдатели и несогласные с таким решением члены ТИК вызвали полицию и обратились в Следственный комитет.
"Если честно, мы были крайне удивлены и тем, что победившему кандидату приписали еще голосов, и тем, что в принципе председатель участковой комиссии решился переписывать протокол и подделывать подписи", - рассказал Дмитрий Кузнецов паблику "Московский активист"
. Благодаря оласке в интернете на ситуацию обратил внимание Мосгоризбирком.
"Мы реагируем не только на те жалобы, которые к нам поступают, но и на те, которые появляются в интернете, - прокомментировал член городской комиссии Дмитрий Реут. - Мы вызвали председателя ТИК, проверили, выяснили, что это действительно так. Члены ТИК подвели итоги района без учета этого участка, а результаты этого участка отменили по нашей рекомендации, дальше с этой ситуацией будут разбираться правоохранительные органы". Инцидентом также займется Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.
В "Московском активисте" отметили, что "эти и другие наглые фальсификации не первый год происходят в Нагорном районе под эгидой амбициозных членов "Единой России" - председателя территориального избиркома Нагорного и "хулигана и циника" Дмитрия Клепинина, а также главы управы Нагорного района Александра Красовского, который всю ночь выборов зачем-то тоже провел в здании управы вместе с членами ТИКа, не имея на это никаких юридических оснований как представитель исполнительной власти".
Ранее во вторник глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала об отмене результатов выборов на семи участках в разных регионах России, но Москву среди них не назвала. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов 19 марта сообщал, что бюллетени были признаны недействительными на избирательных участках номер 1204 и 1353.
В главном управлении Следственного комитета по Москве пообещали начать проверку по двум фактам нарушений
на выборах в столице. Однако глава ведомства Александр Дрыманов сразу подчеркнул, что это незначительные нарушения, и уголовные дела по ним возбуждаться не будут.