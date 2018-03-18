В Нагорном районе Москвы отменили результаты выборов на участке, где победившему Путину пририсовали еще 700 голосов

19 марта 2018 г. СК проверяет два факта нарушений на выборах в Москве, но угловных дел не будет

По словам руководителя столичного главка СК, нарушения были незначительными, признаков преступлений в них не усматривается. Одно из нарушений связано с тем, что пожилой женщине дали бюллетень для парализованного мужа.