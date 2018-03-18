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В Нагорном районе Москвы отменили результаты выборов на участке, где победившему Путину пририсовали еще 700 голосов
20 марта 2018 г. | Время публикации 16:48 | Последние изменения 17:13
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Нагорного района Москвы по рекомендации Мосгоризбиркома отменила результаты голосования на избирательном участке N1910 из-за расхождений в протоколах. Дальше в ситуации будут разбираться правоохранительные органы, сообщил ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

19 марта член ТИК Нагорного района с правом решающего голоса Дмитрий Кузнецов сообщил в Facebook, что на участке 1910 на Артековской улице, 3 в ночь после выборов переписали оригинальный протокол. В результате у Владимира Путина, и так оказавшегося в лидерах, появилось 700 дополнительных голосов, а явка была накручена на 95%.



Лишние голоса приписали и некоторым другим кандидатам: Владимиру Жириновскому (+99), Павлу Грудинину (+43), Сергею Бабурину (+15). У остальных кандидатов в президенты голосов, наоборот, убавилось: у Ксении Собчак их стало на 25 меньше по сравнению с оригиналом протокола, у Бориса Титова - на 18, у Максима Сурайкина - на семь, у Григория Явлинского - на шесть голосов меньше.

Первоначальную копию протокола выдали наблюдателям, а второй протокол комиссия привезла в ТИК спустя три часа, говорится на сайте движения в защиту прав избирателей "Голос". При этом в числе подписей под вторым протоколом были подписи членов комиссии, отсутствовавших в день голосования.

Председатель участковой избирательной комиссии(УИК) N 1910 под камерами признал подлинность первоначального варианта протокола, выданного наблюдателям. Однако члены ТИК в отсутствии главы УИК решили признать вторую версию протокола и занесли эти данные в государственную автоматизированную систему "Выборы". Наблюдатели и несогласные с таким решением члены ТИК вызвали полицию и обратились в Следственный комитет.

"Если честно, мы были крайне удивлены и тем, что победившему кандидату приписали еще голосов, и тем, что в принципе председатель участковой комиссии решился переписывать протокол и подделывать подписи", - рассказал Дмитрий Кузнецов паблику "Московский активист". Благодаря оласке в интернете на ситуацию обратил внимание Мосгоризбирком.

"Мы реагируем не только на те жалобы, которые к нам поступают, но и на те, которые появляются в интернете, - прокомментировал член городской комиссии Дмитрий Реут. - Мы вызвали председателя ТИК, проверили, выяснили, что это действительно так. Члены ТИК подвели итоги района без учета этого участка, а результаты этого участка отменили по нашей рекомендации, дальше с этой ситуацией будут разбираться правоохранительные органы". Инцидентом также займется Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

В "Московском активисте" отметили, что "эти и другие наглые фальсификации не первый год происходят в Нагорном районе под эгидой амбициозных членов "Единой России" - председателя территориального избиркома Нагорного и "хулигана и циника" Дмитрия Клепинина, а также главы управы Нагорного района Александра Красовского, который всю ночь выборов зачем-то тоже провел в здании управы вместе с членами ТИКа, не имея на это никаких юридических оснований как представитель исполнительной власти".

Ранее во вторник глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала об отмене результатов выборов на семи участках в разных регионах России, но Москву среди них не назвала. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов 19 марта сообщал, что бюллетени были признаны недействительными на избирательных участках номер 1204 и 1353.

В главном управлении Следственного комитета по Москве пообещали начать проверку по двум фактам нарушений на выборах в столице. Однако глава ведомства Александр Дрыманов сразу подчеркнул, что это незначительные нарушения, и уголовные дела по ним возбуждаться не будут.
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