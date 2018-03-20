Пассажир напал с ножом на сотрудника службы безопасности метро после просьбы пройти досмотр (ВИДЕО) Рубрики: Криминал

мвд.рф



Пострадавший был доставлен в НИИ имени Склифосовского. У мужчины рана в основании шеи, но, судя по оперативным данным столичной полиции, его жизни ничего не угрожает. Злоумышленника задержали спустя четыре часа после инцидента на 1-й Дубровской лице. В отношении 43-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о хулиганстве.







По данным



В пресс-службе столичной подземки



"Пострадавший инспектор действовал согласно должностной инструкции: при виде пассажира с рюкзаком он попросил пассажира остановиться для проверки багажа. Агрессивно настроенный пассажир напал на сотрудника, ударив его ножом в шею. Случаи нападения на сотрудников метро, выполняющих свои должностные обязанности, недопустимы. Метрополитен не потерпит грубого поведения пассажиров и будет всегда защищать интересы своих сотрудников", - заключили в пресс-службе.



Произошедшее обсуждалось в мэрии с главой департамента транспорта Москвы Максимом Ликсутовым, сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. "Они [департамент] проводят огромную работу по выяснению всех обстоятельств. Мы говорили о системе идентификации людей, которая устанавливается только в Москве - тем не менее, она работает. Мы будем всегда защищать (в том числе и социально защищать) инспекторский состав. И в этом отношении город ведет себя очень профессионально", - сказал Басаргин. В столице задержали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника службы безопасности метро после просьбы пройти досмотр. Инцидент произошел вечером 18 марта на станции "Пролетарская". Работник службы безопасности выборочно остановил пассажира для проверки ручной клади. Тот несколько раз ударил сотрудника метро в область шеи похожим на нож предметом и скрылся, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.Пострадавший был доставлен в НИИ имени Склифосовского. У мужчины рана в основании шеи, но, судя по оперативным данным столичной полиции, его жизни ничего не угрожает. Злоумышленника задержали спустя четыре часа после инцидента на 1-й Дубровской лице. В отношении 43-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о хулиганстве.По данным "Московский комсомолец" , мужчину задержали у его матери, при этом полицейским пришлось выломать дверь квартиры. Подозреваемый работал системным администратором в вузе и никогда не был судим.В пресс-службе столичной подземки агентству "Москва" сообщили, что метрополитен оказывает всю необходимую помощь пострадавшему сотруднику и его семье, а также содействует расследованию нападения. В метро напомнили, что досмотр пассажиров ведется в соответствии с федеральным законодательством."Пострадавший инспектор действовал согласно должностной инструкции: при виде пассажира с рюкзаком он попросил пассажира остановиться для проверки багажа. Агрессивно настроенный пассажир напал на сотрудника, ударив его ножом в шею. Случаи нападения на сотрудников метро, выполняющих свои должностные обязанности, недопустимы. Метрополитен не потерпит грубого поведения пассажиров и будет всегда защищать интересы своих сотрудников", - заключили в пресс-службе.Произошедшее обсуждалось в мэрии с главой департамента транспорта Москвы Максимом Ликсутовым, сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. "Они [департамент] проводят огромную работу по выяснению всех обстоятельств. Мы говорили о системе идентификации людей, которая устанавливается только в Москве - тем не менее, она работает. Мы будем всегда защищать (в том числе и социально защищать) инспекторский состав. И в этом отношении город ведет себя очень профессионально", - сказал Басаргин.



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