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Провал грунта произошел при строительстве станции метро в районе Выхино-Жулебино
20 марта 2018 г. | Время публикации 09:25
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Провал грунта произошел на проезжей части в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по столице.

"В 4:15 поступила информация о провале грунта на пересечении улицы Ташкентская и улицы Ферганская. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оцепили место обвала. В настоящее время они обеспечивают безопасный проезд транспорта. На месте также работают городские службы, устраняющие провал", - рассказали в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что провал произошел частично в правом ряду проезжей части и на тротуаре. По данным РИА "Новости", инцидент произошел при строительстве станции метро "Юго-Восточная". Из-за происшествия перекрыто движение транспорта по двум полосам из четырех.
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