Провал грунта произошел при строительстве станции метро в районе Выхино-Жулебино

Провал грунта произошел на проезжей части в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по столице.
"В 4:15 поступила информация о провале грунта на пересечении улицы Ташкентская и улицы Ферганская. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оцепили место обвала. В настоящее время они обеспечивают безопасный проезд транспорта. На месте также работают городские службы, устраняющие провал", - рассказали в ведомстве.
В ГИБДД уточнили, что провал произошел частично в правом ряду проезжей части и на тротуаре. По данным РИА "Новости"
, инцидент произошел при строительстве станции метро "Юго-Восточная". Из-за происшествия перекрыто движение транспорта по двум полосам из четырех.