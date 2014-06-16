Разрушающийся Северный речной вокзал отреставрируют за три года

Реставрация Северного речного вокзала в Москве займет три года. Как рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводит РИА "Новости"
, реставрацию планируется начать в 2018 году.
По словам Емельянова, особое внимание реставраторы уделят звезде на здании вокзала, ранее украшавшей Спасскую башню Кремля, а также часам, возраст которых насчитывает более 200 лет. Функция здания по окончании работ останется прежней.
Северный речной вокзал был возведен к открытию канала "Москва – Волга" в 1937 году и является выдающимся образцом архитектурного направления "сталинский ампир", а также памятником архитектуры регионального значения. Он имеет форму трехпалубного парохода, увенчанного шпилем с инкрустированной звездой. Крыша второго этажа и центральная башня были открыты для доступа, с них открывался панорамный вид на порт и канал. Одним из интересных архитектурных приёмов, использованных при работе над зданием вокзала, стало разное решение его фасадов, смотрящих на набережную и на парк. А на колоннах центрального входа расположены майоликовые медальоны с различными сюжетами, куда входят главные стройки пятилетки, включая Театр Красной армии и Дворец Советов, поезда московского метро, сюжеты на тему освоения Северного морского пути и Советской Арктики, речные и морские пароходы.В 2010 году здание вокзала было закрыто для посещений и обнесено забором, а в 2015 году передано из федеральной собственности на баланс столичных властей
.
В прошлом году сообщалось, что Северный речной вокзал может стать одним из пересадочных узлов в ходе развития системы регулярных речных маршрутов, о которой власти говорят с 2014 года
. В первую очередь планируется активизировать участок от "Москвы–Сити" и маршрут от парка Коломенское до Братеево и Марьино. А в северной части города
возможно открытие пассажирской навигации от Тушино до того же Северного речного вокзала. Впрочем, эксперты отмечают, что речной транспорт может стать хорошей альтернативой наземному, хотя заменить его не сможет. Для того, чтобы новый транспорт оказался удобным для москвичей, необходимо поменять прибрежную инфраструктуру, сделав удобные пересадки от причалов на другие виды городского транспорта, в том числе автобусы и метро.