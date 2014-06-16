Разрушающийся Северный речной вокзал отреставрируют за три года

14 апреля 2017 г. Власти вернулись к вопросу организации речного транспорта в столице

В первую очередь планируется активизировать участок от "Москвы–Сити" и маршрут от парка Коломенское до Братеево и Марьино. Эксперты отмечают, что речной транспорт может стать альтернативой наземному, но заменить его не сможет.