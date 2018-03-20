

Южный вестибюль станции "Спортивная" открылся после годичного ремонта Рубрики: Метрополитен

Реконструкция южного вестибюля станции "Спортивная" | Реконструкция южного вестибюля станции "Спортивная" | Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



Ремонт в южном вестибюле начался 25 марта 2017 года. Работы проводились в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Открыть вестибюль планировалось в мае. В результате ремонта максимальная провозная способность эскалаторов увеличилась до 35 тысяч пассажиров в час. Ожидается, что передвижные лестницы российского производства смогут прослужить не менее 50 лет.



В вестибюле также установили два дополнительных турникета, теперь их стало 13. Число касс увеличилось до четырех. Появилось 8 билетных автоматов и новая система навигации. Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии вестибюля сообщил, что в ближайшие три года планируется реконструировать еще десять станций метро, где требуется заменить устаревшие эскалаторы. Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии, обеспечивающий прямую пешеходную пересадку на станцию "Лужники" Московского центрального кольца, открылся после годичного ремонта. В вестибюле установили четыре новых эскалатора вместо трех старых, при этом эскалаторный тоннель расширять не пришлось, передает агентство "Москва" Ремонт в южном вестибюле начался 25 марта 2017 года. Работы проводились в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Открыть вестибюль планировалось в мае. В результате ремонта максимальная провозная способность эскалаторов увеличилась до 35 тысяч пассажиров в час. Ожидается, что передвижные лестницы российского производства смогут прослужить не менее 50 лет.В вестибюле также установили два дополнительных турникета, теперь их стало 13. Число касс увеличилось до четырех. Появилось 8 билетных автоматов и новая система навигации. Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии вестибюля сообщил, что в ближайшие три года планируется реконструировать еще десять станций метро, где требуется заменить устаревшие эскалаторы.



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