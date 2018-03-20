Южный вестибюль станции "Спортивная" открылся после годичного ремонта

Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии, обеспечивающий прямую пешеходную пересадку на станцию "Лужники" Московского центрального кольца, открылся после годичного ремонта. В вестибюле установили четыре новых эскалатора вместо трех старых, при этом эскалаторный тоннель расширять не пришлось, передает агентство "Москва"
.
Ремонт в южном вестибюле начался 25 марта 2017 года. Работы проводились в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Открыть вестибюль планировалось в мае. В результате ремонта максимальная провозная способность эскалаторов увеличилась до 35 тысяч пассажиров в час. Ожидается, что передвижные лестницы российского производства смогут прослужить не менее 50 лет.
В вестибюле также установили два дополнительных турникета, теперь их стало 13. Число касс увеличилось до четырех. Появилось 8 билетных автоматов и новая система навигации. Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии вестибюля сообщил, что в ближайшие три года планируется реконструировать еще десять станций метро, где требуется заменить устаревшие эскалаторы.