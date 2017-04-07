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Общегородские субботники пройдут в столице 14 и 21 апреля
20 марта 2018 г. | Время публикации 17:22 | Последние изменения 17:46
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля в рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в ходе заседания президиума правительства города. Его цитирует агентство "Москва".

По словам Бирюкова, субботники пройдут в столице 14 и 21 апреля в рамках общегородского месячника по благоустройству. Работы в рамках месячника благоустройства затронут почти 50 различных направлений. Так, планируется провести в порядок 259 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 территории, прилегающие к водоемам.

В рамках акции "Миллион деревьев" высадят 430 деревьев и 16,6 тысяч кустарников. Также будут приведены в порядок объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы. Также в рамках работ обновят тысячу километров дорожной разметки и отремонтируют один миллион километров дорог.

В прошлом году первая масштабная уборка города прошла 8 апреля, участие в ней приняли почти миллион москвичей. Уборка прошла в парках, скверах и лесопарках, во дворах, около школ, больниц и учреждений соцзащиты. Для участников субботника организуют развлекательные программы. Еще один субботник состоялся 29 апреля и сопровождался развлекательной программой в парках.
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