Общегородские субботники пройдут в столице 14 и 21 апреля

29 апреля 2017 г. Второй "нескучный" субботник пройдет сегодня в Москве

29 апреля состоится второй массовый общегородской субботник, который соберет жителей 11 округов и будет сопровождаться развлекательной программой в парках. В программе экологические мастер-классы, концерты и квесты.