Пьяный мужчина с топором устроил дебош в столичной школе

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, повредившего топором мебель в школе в Восточном Бирюлево. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе ГУ МВД по столице, вечером 19 марта от сотрудников школы поступило сообщение о грубом нарушении общественного порядка.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали и доставили в территориальный отдел МВД мужчину с признаками алкогольного опьянения, у которого был изъят топор. По предварительным данным, мужчина вел себя в школе агрессивно, высказывал угрозы в адрес ее сотрудников, а также повредил топором мебель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Причины инцидента выясняются: по данным "Московского комсомольца"
, инцидент произошел в школе 947. По одной из версий, мужчина, вооруженный топором, таким образом выражал недовольство, что его ребенка нет в школе.