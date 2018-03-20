

Пьяный мужчина с топором устроил дебош в столичной школе Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали и доставили в территориальный отдел МВД мужчину с признаками алкогольного опьянения, у которого был изъят топор. По предварительным данным, мужчина вел себя в школе агрессивно, высказывал угрозы в адрес ее сотрудников, а также повредил топором мебель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".



Причины инцидента выясняются: по данным



Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, повредившего топором мебель в школе в Восточном Бирюлево. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по столице, вечером 19 марта от сотрудников школы поступило сообщение о грубом нарушении общественного порядка.Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали и доставили в территориальный отдел МВД мужчину с признаками алкогольного опьянения, у которого был изъят топор. По предварительным данным, мужчина вел себя в школе агрессивно, высказывал угрозы в адрес ее сотрудников, а также повредил топором мебель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".Причины инцидента выясняются: по данным "Московского комсомольца" , инцидент произошел в школе 947. По одной из версий, мужчина, вооруженный топором, таким образом выражал недовольство, что его ребенка нет в школе.



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