Вторник стал самым теплым днем в столице с начала года Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Напомним, в течение всей недели в столичном регионе ночью будет морозно, а в дневные часы



В четверг, 22 марта, местами пройдет небольшой снег, ночью минус 8 - минус 10 в Москве и до минус 13 градусов по области. Днем в столице будет от минус одного до минус трех, по области до минус 6 градусов. В пятницу и субботу, 23 и 24 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночью в пятницу температура составит минус 8 - минус 13, в субботу - от минус 6 до минус 13. Днем температура составит от минус четырех до плюс одного градуса. Вторник, 20 марта, оказался самым теплым днем с начала 2018 года, сообщает Гидрометцентр России . По данным метеостанции ВДНХ, к 14:00 воздух в столице прогрелся до 4,3 градуса тепла. До этого самым теплым днем нынешнего года было 4 января, когда дневная температура составила плюс 4,1 градуса.Напомним, в течение всей недели в столичном регионе ночью будет морозно, а в дневные часы ожидаются оттепели , причем среднесуточная температура воздуха будет отставать от нормы на 3-6 градусов. В среду, 21 марта, ночью местами может пройти небольшой снег, минимальная температура минус 8 - минус 10 в Москве и до минус 13 градусов по области. Днем снег ожидается повсеместно, максимальная температура составит от минус одного до плюс одного градуса в Москве и до минус четырех градусов - по области.В четверг, 22 марта, местами пройдет небольшой снег, ночью минус 8 - минус 10 в Москве и до минус 13 градусов по области. Днем в столице будет от минус одного до минус трех, по области до минус 6 градусов. В пятницу и субботу, 23 и 24 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночью в пятницу температура составит минус 8 - минус 13, в субботу - от минус 6 до минус 13. Днем температура составит от минус четырех до плюс одного градуса.



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