В столице стартовал традиционный масштабный велопарад

20 мая 2018 г. В центре Москвы перекрыли несколько десятков улиц

В столице сегодня состоится Всероссийский велопарад, а также два забега. Перекрытия сулят неудобствами не только автомобилистам, но и пассажирам наземного транспорта, режим которого претерпит изменения.