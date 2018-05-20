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В столице стартовал традиционный масштабный велопарад
20 мая 2018 г. | Время публикации 12:56
Рубрики: Общество  
 
Автор фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей "Москва"
Традиционный Московский велопарад стартовал в воскресенье днем. Несмотря на дождливую погоду, принять участие в заезде пришли более 30 тысяч человек, большое количество детей, рассказал РИА "Новости" заммэра столицы Максим Ликсутов. Как сообщалось ранее, организаторы ожидали увидеть свыше 50 тысяч горожан с велосипедами.

Участники велопарада начали собираться на проспекте Академика Сахарова в 11 часов. Колонна проедет по Садовому кольцу, сделав полный круг. На финише участников ждет развлекательная программа, отмечает агентство.

"Московский велопарад уже стал у нас традиционным, мы проводим его уже не только в масштабах столицы, но и в масштабах страны", - заявил Ликсутов на старте. На мероприятии присутствуют представители министерства транспорта РФ, столичного правительства, а также звезды театра и эстрады.

Отметим, что в связи с велопарадом в центре Москвы временно перекрыто движение по десяткам улиц, в том числе и по всему Садовому кольцу. Открывать проезд будут постепенно по мере передвижения колонны велосипедистов.
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