В столице стартовал традиционный масштабный велопарад

Традиционный Московский велопарад стартовал в воскресенье днем. Несмотря на дождливую погоду, принять участие в заезде пришли более 30 тысяч человек, большое количество детей, рассказал РИА "Новости"
заммэра столицы Максим Ликсутов. Как сообщалось ранее, организаторы ожидали увидеть свыше 50 тысяч горожан с велосипедами.
Участники велопарада начали собираться на проспекте Академика Сахарова в 11 часов. Колонна проедет по Садовому кольцу, сделав полный круг. На финише участников ждет развлекательная программа, отмечает агентство.
"Московский велопарад уже стал у нас традиционным, мы проводим его уже не только в масштабах столицы, но и в масштабах страны", - заявил Ликсутов на старте. На мероприятии присутствуют представители министерства транспорта РФ, столичного правительства, а также звезды театра и эстрады.
Отметим, что в связи с велопарадом в центре Москвы временно перекрыто движение
по десяткам улиц, в том числе и по всему Садовому кольцу. Открывать проезд будут постепенно по мере передвижения колонны велосипедистов.