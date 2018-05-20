В центре Москвы перекрыли несколько десятков улиц

В связи с проведением Всероссийского велопарада, а также забегов "Московский полумарафон" и "Плехановский кросс" несколько улиц в центре столицы сегодня будут временно закрыты для движения транспорта, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Так, из-за велопарада с полуночи до 18:00 закрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. Кроме
того, с 08:30 перекрыто Садовое кольцо на всем его протяжении. С 13:00 воскресенья будет закрыта Каланчевская улица, которая, как и Садовое кольцо, вновь станет доступной для автомобилистов после прохождения велоколонны.
На время проведения полумарафона с 7 утра и до примерно 12:40 закрыли улицу Лужники, Лужнецкую, Фрунзенскую,
Пречистенскую, Кремлевскую набережные, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, улицу Балчуг, Раушскую, Космодамианскую и Софийскую набережные, Фалеевский переулок, Болотную улицу и Васильевский спуск.
Помимо этого, с 10:00 до 14:00 на время проведения "Плехановского кросса 2018" закрыты для движения Стремянный переулок, улица Щипок, Большой Строченовский переулок, улица Зацепа и Зацепский тупик.
Кроме того, изменится режим работы нескольких маршрутов наземного транспорта. Подробная информация об изменениях размещена на сайте
"Мосгортранса".