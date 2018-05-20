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В центре Москвы перекрыли несколько десятков улиц
20 мая 2018 г. | Время публикации 10:30
Рубрики: Автотранспорт  
 
ЦОДД
В связи с проведением Всероссийского велопарада, а также забегов "Московский полумарафон" и "Плехановский кросс" несколько улиц в центре столицы сегодня будут временно закрыты для движения транспорта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, из-за велопарада с полуночи до 18:00 закрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. Кроме того, с 08:30 перекрыто Садовое кольцо на всем его протяжении. С 13:00 воскресенья будет закрыта Каланчевская улица, которая, как и Садовое кольцо, вновь станет доступной для автомобилистов после прохождения велоколонны.

На время проведения полумарафона с 7 утра и до примерно 12:40 закрыли улицу Лужники, Лужнецкую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Кремлевскую набережные, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, улицу Балчуг, Раушскую, Космодамианскую и Софийскую набережные, Фалеевский переулок, Болотную улицу и Васильевский спуск.

Помимо этого, с 10:00 до 14:00 на время проведения "Плехановского кросса 2018" закрыты для движения Стремянный переулок, улица Щипок, Большой Строченовский переулок, улица Зацепа и Зацепский тупик.

Кроме того, изменится режим работы нескольких маршрутов наземного транспорта. Подробная информация об изменениях размещена на сайте "Мосгортранса".
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