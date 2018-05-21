Погода "подразнит" москвичей двумя-тремя теплыми днями в начале следующей недели

В начале новой недели погода в столичном регионе заметно улучшится благодаря антициклону, рассказал "Интерфаксу"
директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом собеседник агентства добавил, что уже к четвергу-пятнице метеоусловия опять изменятся в худшую сторону.
"Сейчас погода заметно испортилась, но слезы с дождем лить не стоит - уже завтра в связи с хорошо выраженным антициклоном к Москве подойдет область высокого давления. В начале недели ожидается малооблачная погода без осадков", - сказал Вильфанд.
По его словам, в ночь на понедельник температура опустится до 5-6 тепла, однако уже днем столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса (по области и в отдельных районах столицы до плюс 22-23). Осадки прекратятся, выглянет солнце. Вторник же, по словам специалиста, будет "самым жарким и замечательным".
В среду возможны небольшие дожди, а в четверг вероятность осадков уже будет заметно выше, а облачность - гуще. В пятницу погода окончательно испортится в связи с прохождением фронтальных разделов, температура опустится на 4-5 градусов до плюс 20-22, ожидаются заметные осадки.
В выходные осадки уже будут небольшими, но прохладная погода сохранится. "Но такая погода, конечно, несопоставима с тем, что наблюдается в Западной Сибири - вчера там снег выпадал", - заметил Вильфанд.