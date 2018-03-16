Иностранцев поразили астрономические ценники за аренду квартир в преддверии ЧМ-2018

6 апреля 2018 г. Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018 заработал в столице

Заявки на бронирование номеров принимаются по телефону действующего туристического call-центра. Пользователя просят оставить номер телефона или электронную почту, после чего с ним связываются представители отеля.