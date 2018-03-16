Иностранцев поразили астрономические ценники за аренду квартир в преддверии ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира по футболу в Москву стали приезжать первые болельщики, которые выполняют функции своеобразных разведчиков для друзей и знакомых. И одной из наиболее ярких вещей, которые сразу бросились им в глаза, оказались ценники на аренду квартир, выставляемые простыми москвичами для гостей столицы.
Как рассказал "Вестям"
приехавший в Москву канадец, поступавшие ему предложения о съеме жилья были, мягко говоря, неадекватными. Так, в одной из квартир на Славянском бульваре хозяйка решила сдавать жилье за 110 тысяч в сутки (при этом изначально рассматривала и ценник в 200 тысяч рублей). "Наглеть тоже нельзя. Если человек берет весь месяц, мы, конечно, цену снижаем. Ну, 2 миллиона 800 тысяч", - заявила собственница.
Гость из Канады перевел эту сумму в доллары и был поражен. "Это астрономические цифры. Мне придется почку продать, чтобы позволить эту квартиру. Слушайте, на эти деньги можно купить крутую машину и жить в ней! И ездить на стадион, это более практично", - подметил собеседник телеканала.
Столь сомнительное гостеприимство со стороны москвичей объясняется во многом тем, что снять номер в гостинице на время чемпионата уже практически невозможно - все забронировано. Это означает, что иностранцам придется охотливее соглашаться на невыгодные для себя условия.
Напомним, в марте столичные власти выпустили информационную памятку
для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу. В документе поясняется, как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену.
Чтобы найти арендатора, рекомендуется опубликовать объявление в интернете на одном из популярных сервисов бронирования, приложив фотографии квартиры, а в дальнейшем заключить договор аренды и составить опись имущества, находящегося в квартире. Также принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина и предоставить его в отделы по вопросам миграции Главного управления МВД России, если иностранец снял квартиру на срок от суток.