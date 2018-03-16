NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
21
мая
pda
Поиск
Архив

Иностранцев поразили астрономические ценники за аренду квартир в преддверии ЧМ-2018
20 мая 2018 г. | Время публикации 16:36 | Последние изменения 16:44
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
В преддверии чемпионата мира по футболу в Москву стали приезжать первые болельщики, которые выполняют функции своеобразных разведчиков для друзей и знакомых. И одной из наиболее ярких вещей, которые сразу бросились им в глаза, оказались ценники на аренду квартир, выставляемые простыми москвичами для гостей столицы.

Как рассказал "Вестям" приехавший в Москву канадец, поступавшие ему предложения о съеме жилья были, мягко говоря, неадекватными. Так, в одной из квартир на Славянском бульваре хозяйка решила сдавать жилье за 110 тысяч в сутки (при этом изначально рассматривала и ценник в 200 тысяч рублей). "Наглеть тоже нельзя. Если человек берет весь месяц, мы, конечно, цену снижаем. Ну, 2 миллиона 800 тысяч", - заявила собственница.

Гость из Канады перевел эту сумму в доллары и был поражен. "Это астрономические цифры. Мне придется почку продать, чтобы позволить эту квартиру. Слушайте, на эти деньги можно купить крутую машину и жить в ней! И ездить на стадион, это более практично", - подметил собеседник телеканала.

Столь сомнительное гостеприимство со стороны москвичей объясняется во многом тем, что снять номер в гостинице на время чемпионата уже практически невозможно - все забронировано. Это означает, что иностранцам придется охотливее соглашаться на невыгодные для себя условия.

Напомним, в марте столичные власти выпустили информационную памятку для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу. В документе поясняется, как подготовить квартиру к сдаче и где найти арендаторов, как обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и почему не стоит завышать цену.

Чтобы найти арендатора, рекомендуется опубликовать объявление в интернете на одном из популярных сервисов бронирования, приложив фотографии квартиры, а в дальнейшем заключить договор аренды и составить опись имущества, находящегося в квартире. Также принимающая сторона обязана оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина и предоставить его в отделы по вопросам миграции Главного управления МВД России, если иностранец снял квартиру на срок от суток.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018 заработал в столице
6 апреля 2018 г.
Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018 заработал в столице
Заявки на бронирование номеров принимаются по телефону действующего туристического call-центра. Пользователя просят оставить номер телефона или электронную почту, после чего с ним связываются представители отеля.
16 марта 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
21.05.2018   1:42
0
21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 21 мая 2018 г. // Последняя новость 20 мая 2018 г. 17:53
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>