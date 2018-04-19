

Пенсионерка случайно сорвала устроенную спецслужбами слежку за главой Серпуховского района Рубрики: Общество

Александр Шестун | Александр Шестун | serpregion.ru



По данным ЦУР, утром в пятницу пенсионерка Людмила Баскова позвонила в серпуховскую аварийно-диспетчерскую службу МУП "Служба заказа" и заявила, что ночью на крышу дома N5 на улице Ленина залезли несколько человек, сильно шумят и включают какие-то огоньки. Представитель ЖКХ поднялся на чердак и обнаружил там двух человек, которые представились сотрудниками интернет-компании.



Однако помимо самих неизвестных на крыше находилась различная аппаратура, в том числе лазерное устройство звуковой прослушки, используемое спецслужбами, и видеокамеры, направленные на частный дом главы Серпуховского района.



"Никакие документы мне не показали, и я вызвал полицию. Приехали участковый и наряд полиции. Они о чем-то пошептались и один из мужчин мельком показал полицейским удостоверение. Потом понаехали какие-то начальники с большими звездами и долго разбирались. Пока они куда-то звонили, я сделал фото аппаратуры и отправил своему другу. Затем за полчаса демонтировали аппаратуру и уехали", - рассказал главный инженер МУП "Служба заказа" Евгений Марочкин.



Александр Шестун в беседе с ЦУР выразил уверенность, что замеченные на крыше "слухачи", вероятно, служат в управлении "К" ФСБ, которое прослушивает его телефоны и ведет слежку. "Я являюсь спецсубъектом, поэтому крайне интересно, кто дал санкцию на проведение в отношении меня оперативно-розыскных мероприятий? Буду направлять жалобу в прокуратуру, чтобы проверили", - отметил чиновник.



Напомним, в начале апреля в администрации Серпуховского района прошли обыски. По неофициальным данным, следственные действия были связаны с земельными махинациями и отмыванием денег через подставной фонд. Шестун рассказывал, что силовиков интересовали постановления по земле за 2008, 2009 и 2011 годы. Правоохранители также изъяли документы по ЖКХ, спорту и благотворительности и проверяли кадровый состав на наличие "мертвых душ".



При этом глава района назвал следственные действия попыткой давления на него из-за того, что он выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и ввоза московского мусора на местный полигон "Лесная", а также собирается участвовать в прямых выборах в своем районе осенью.



В связи с происходящим чиновник даже



После сделанных Шестуном заявлений сотрудники правоохранительных органов при участии ФСБ Проживающая в Подмосковье пенсионерка поймала неизвестных, которые следили за домом главы Серпуховского района Александра Шестуна, узнал "Центр управления расследованиями" (ЦУР). По словам самого Шестуна, замеченные местной жительницей "слухачи", скорее всего, служат в управлении "К" ФСБ, которое прослушивает его телефоны и ведет слежку после сделанных им скандальных заявлений.По данным ЦУР, утром в пятницу пенсионерка Людмила Баскова позвонила в серпуховскую аварийно-диспетчерскую службу МУП "Служба заказа" и заявила, что ночью на крышу дома N5 на улице Ленина залезли несколько человек, сильно шумят и включают какие-то огоньки. Представитель ЖКХ поднялся на чердак и обнаружил там двух человек, которые представились сотрудниками интернет-компании.Однако помимо самих неизвестных на крыше находилась различная аппаратура, в том числе лазерное устройство звуковой прослушки, используемое спецслужбами, и видеокамеры, направленные на частный дом главы Серпуховского района."Никакие документы мне не показали, и я вызвал полицию. Приехали участковый и наряд полиции. Они о чем-то пошептались и один из мужчин мельком показал полицейским удостоверение. Потом понаехали какие-то начальники с большими звездами и долго разбирались. Пока они куда-то звонили, я сделал фото аппаратуры и отправил своему другу. Затем за полчаса демонтировали аппаратуру и уехали", - рассказал главный инженер МУП "Служба заказа" Евгений Марочкин.Александр Шестун в беседе с ЦУР выразил уверенность, что замеченные на крыше "слухачи", вероятно, служат в управлении "К" ФСБ, которое прослушивает его телефоны и ведет слежку. "Я являюсь спецсубъектом, поэтому крайне интересно, кто дал санкцию на проведение в отношении меня оперативно-розыскных мероприятий? Буду направлять жалобу в прокуратуру, чтобы проверили", - отметил чиновник.Напомним, в начале апреля в администрации Серпуховского района прошли обыски. По неофициальным данным, следственные действия были связаны с земельными махинациями и отмыванием денег через подставной фонд. Шестун рассказывал, что силовиков интересовали постановления по земле за 2008, 2009 и 2011 годы. Правоохранители также изъяли документы по ЖКХ, спорту и благотворительности и проверяли кадровый состав на наличие "мертвых душ".При этом глава района назвал следственные действия попыткой давления на него из-за того, что он выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и ввоза московского мусора на местный полигон "Лесная", а также собирается участвовать в прямых выборах в своем районе осенью.В связи с происходящим чиновник даже записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о шантаже и угрозах со стороны высокопоставленных лиц, в том числе от начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, начальника Управления "К" ФСБ Ивана Ткачева и главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова. Шестун также обнародовал аудиозаписи разговоров, во время которых собеседники прямо ему угрожали. В Кремле пообещали эти записи изучить, однако никакой реакции не последовало.После сделанных Шестуном заявлений сотрудники правоохранительных органов при участии ФСБ провели обыски у двух заместителей главы Серпуховского района Московской области Ирины Филатовой и Марины Атаманюк. В пресс-службе районной администрации заявили, что правоохранители "перерыли все дома", осматривали "даже подушки" "Пришло семь человек сразу, пришли рано, около шести утра, всех разбудили. Искали-искали, весь дом перерыли, ничего не нашли", - рассказал сотрудник пресс-службы агентству РИА "Новости".



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