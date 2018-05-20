

Собянин анонсировал появление остановки скоростных поездов "Москва - Казань" на ТПУ "Рязанская" Рубрики: Общественный транспорт

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



"На днях рассказывал про строительство крупнейшего ТПУ "Рязанская", который объединит наземный транспорт, станции московского метро, МЦК и железнодорожную платформу. Приняли решение сделать там еще и остановку поездов высокоскоростной магистрали "Москва-Казань". Они будут идти на Курский вокзал, - написал Собянин на своей странице в социальной сети



На прошлой неделе градоначальник объявил, что транспортно-пересадочный узел расположится на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей. Основой узла станут две строящиеся станции "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии метро.



Отметим, что коммерческая часть ТПУ "Рязанская" будет включить торговый центр и комплекс апартаментов с офисами и паркингом. Частью узла также станут наземные перехватывающие парковки для автомобилей, следующих в город по Рязанскому проспекту. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о принятом городскими властями решении организовать остановку поездов высокоскоростной магистрали "Москва - Казань" на крупнейшем транспортно-пересадочном узле (ТПУ) "Рязанская", который объединит все виду общественного транспорта города."На днях рассказывал про строительство крупнейшего ТПУ "Рязанская", который объединит наземный транспорт, станции московского метро, МЦК и железнодорожную платформу. Приняли решение сделать там еще и остановку поездов высокоскоростной магистрали "Москва-Казань". Они будут идти на Курский вокзал, - написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" На прошлой неделе градоначальник объявил, что транспортно-пересадочный узел расположится на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей. Основой узла станут две строящиеся станции "Нижегородская" Кожуховской и Большой кольцевой линии метро.Отметим, что коммерческая часть ТПУ "Рязанская" будет включить торговый центр и комплекс апартаментов с офисами и паркингом. Частью узла также станут наземные перехватывающие парковки для автомобилей, следующих в город по Рязанскому проспекту.



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