Ради "наземного метро" в Москве собираются скорректировать улицы и маршруты наземного транспорта

Для создания так называемого "наземного метро"
(другое название - Московские центральные диаметры) в столице придется "скорректировать улично-дорожную сеть и маршруты наземного транспорта". Об этом сообщил в интервью "Вечерней Москве"
глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин. Он пояснил, что формирование железнодорожных диаметров будет идти в плотной городской среде. В полосе отвода придется перекладывать много подземных коммуникаций.
Кроме того, планируется построить дополнительные путепроводы через железнодорожные пути. Три путепровода, в частности, появится на участке продления Курского вокзала до Каланчевской. Хуснуллин рассказал, что создавать "наземное метро" будут в два этапа. "На первом мы соединим Одинцово и Лобню, продолжим развитие Курского направления железной дороги до Каланчевского узла. <...> В стадии проектирования находится решение о соединении Киевского и Смоленского радиусов".
После продления путей и строительства новых станций электрички будут соединять разные концы Москвы и сократят путь в столицу из Московской области. К уже имеющимся сквозным направлениям между Курским, Рижским и Белорусским вокзалами планируется добавить соединения Курского и Горьковского направления с Рижским, Смоленским и Ленинградским, а также Савеловского и Курского, Киевского и Смоленского направлений.
Первая очередь "наземного метро", по оценке мэра Москвы Сергея Собянина, обойдется в 40 миллиардов рублей
. Расходы столичное правительство и РЖД разделят пополам. Глава РЖД Олег Белозеров ранее оценивал строительство "наземного метро" в 50-60 миллиардов рублей. При создании сквозных маршрутов электричек в Москве могут появиться два новых вокзала - на станциях Царицыно и Каланчевская.