Ради "наземного метро" в Москве собираются скорректировать улицы и маршруты наземного транспорта

19 ноября 2017 г. Собянин оценил строительство "наземного метро" в 40 миллиардов рублей

Речь идет о так называемых Московских центральных диаметрах, интегрированных с метро и МЦК. Первыми двумя такими диаметрами станут ветки Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск.