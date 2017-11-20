Киевский вокзал эвакуировали из-за учуявшей взрывчатку служебной собаки Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По словам собеседника агентства, во время планового обхода территории вокзала собака подала сигнал у одной из камер хранения. "На время проверки из помещений эвакуировано около 600 человек", - добавил источник. Официального подтверждения этой информации к настоящему моменту не поступало.



Отметим, что почти одновременно в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Останкинской телебашне на улице Академика Королева. Аналогичный звонок поступил и касательно расположенного поблизости здания телецентра. Эвакуация людей, впрочем, не проводилась.



Спустя примерно час источник "Интерфакса" сообщил, что никаких опасных предметов на территории телецентра "Останкино" обнаружено не было. Проверку помещений проводили специалисты и кинологи взрывных устройств.



Замглавы столичного управления ФСБ Андрей Яценко ранее сообщил, что ущерб от анонимных звонков о "минировании" в Москве уже



Как уточнил начальник столичного главка полиции Олег Баранов, с сентября 2017 года в полицию поступило 1066 анонимных звонков о "минированиях", пик которых пришелся на период с 13 сентября по 1 октября. По его словам, звонки имеют схожий характер и были совершены с использованием интернет-телефонии на территории Турции, Украины, США и Японии, что не позволяет оперативно принимать меры по пресечению таких звонков. В понедельник днем около 600 человек были эвакуированы с Киевского вокзала в Москве после того, как служебная собака учуяла наличие на территории здания взрывчатых веществ или их компонентов. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.По словам собеседника агентства, во время планового обхода территории вокзала собака подала сигнал у одной из камер хранения. "На время проверки из помещений эвакуировано около 600 человек", - добавил источник. Официального подтверждения этой информации к настоящему моменту не поступало.Отметим, что почти одновременно в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Останкинской телебашне на улице Академика Королева. Аналогичный звонок поступил и касательно расположенного поблизости здания телецентра. Эвакуация людей, впрочем, не проводилась.Спустя примерно час источник "Интерфакса" сообщил, что никаких опасных предметов на территории телецентра "Останкино" обнаружено не было. Проверку помещений проводили специалисты и кинологи взрывных устройств.Замглавы столичного управления ФСБ Андрей Яценко ранее сообщил, что ущерб от анонимных звонков о "минировании" в Москве уже достиг 150 миллионов рублей . С начала года по состоянию на середину ноября на телефоны службы "102" поступили звонки об угрозах взрыва на более чем 550 объектах на территории города. Для обследования зданий проводилась эвакуация более чем 250 тысяч человек.Как уточнил начальник столичного главка полиции Олег Баранов, с сентября 2017 года в полицию поступило 1066 анонимных звонков о "минированиях", пик которых пришелся на период с 13 сентября по 1 октября. По его словам, звонки имеют схожий характер и были совершены с использованием интернет-телефонии на территории Турции, Украины, США и Японии, что не позволяет оперативно принимать меры по пресечению таких звонков.



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С сентября 2017 года в полицию поступило 1066 анонимных звонков о "минированиях", пик которых пришелся на период с 13 сентября по 1 октября. Звонки были совершены с использованием интернет-телефонии с зарубежной территории.

