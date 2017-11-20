Количество домов, которые снесут в рамках реновации, сократилось до 5175

16 ноября 2017 г. В домах, вышедших из реновации, продолжаются соседские войны, а "Жилищник" саботирует ремонт

Коммунальщики, по словам жильцов, намеренно доводят дома до аварийного состояния, игнорируя жалобы на протечки и засоры. Соседи - сторонники сноса изводят оппонентов судами, пишут доносы и пакостят другими способами.