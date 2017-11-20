Количество домов, которые снесут в рамках реновации, сократилось до 5175

Жители двух домов в Москве, которые ранее попали в программу реновации, приняли решение о выходе из нее, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина. Таким образом, согласно последним данным, программа обновления столичного жилфонда охватит 5175 домов.
Левкин также отметил, что в мэрию за последние три месяца поступило более 2 тысяч вопросов, связанных с программой реновации. Их, по его словам, можно поделить на две категории: первая касается дополнительного включения в программу, а вторая содержит просьбы о первоочередном переселении домов, которые уже включены в списки под снос.
Чиновник уточнил, что больше всего за последние три месяца программой интересовались жители Восточного административного округа и СВАО, тогда как меньше всего реновация беспокоит жителей Зеленограда, ТиНАО и Южного административного округа.
Как сообщалось ранее, во многих домах, вышедших из программы реновации, разразились "гражданские войны"
. Сторонники сноса пишут на противников доносы от их же лица, чтобы внести раскол в их ряды, устраивают драки, затевают суды и вредят оппонентам другими способами. Сами дома, по словам жителей, коммунальщики намеренно доводят до аварийного состояния, игнорируя все жалобы.
Например, подобная ситуация сложилась в четырехэтажном доме 1937 года на Осташковской улице, 17 в Бабушкинском районе. По итогам общего собрания собственников он вышел из реновации. Вскоре после этого жильцы внезапно обнаружили, что якобы проголосовали на общем собрании за смену частной управляющей компании на ГБУ "Жилищник". Однако такого собрания не было, уверяют они, протокол и подписи подделаны, а "Жилищник" фактически криминально захватил дом.
По похожему сценарию развиваются события и в других домах, вышедших из программы реновации. В доме 18, корпус 1 на Тимирязевской улице сторонники сноса изводят оппонентов судебными тяжбами. А сразу после выхода из реновации у жителей отобрали последние парковочные места возле дома. В одном из домов Академического района повторяется история с "Жилищником", который отказывается ремонтировать протечку.